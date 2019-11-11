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Bakan Varank sanayicilerle bir araya geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, ...

İHA

Bakan Varank sanayicilerle bir araya geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, gerek kritik teknolojilerde gerekse yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez küresel bir oyuncu olsun istiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, gerek kritik teknolojilerde gerekse yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez küresel bir oyuncu olsun istiyoruz" dedi.
Çeşitli programlar için Konya'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde düzenlenen programa katıldı. Programda konuşan Bakan Varank, işbirliği ile üstesinden gelemeyecekleri bir problem olmadığını söyledi. Rotalarının milli teknoloji hamlesinin durumuyla yüksek katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde rota çizmek olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Bu noktada ileri teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve alt yapı alanlarında atacağımız somut adımlar bizi hedeflerimize teker teker götürecek. Türkiye gerek kritik teknolojilerde, gerekse yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez küresel bir oyuncu olsun istiyoruz. Tabii bu vizyon için adımlar atarken karşılaştığımız mevcut engelleri de bertaraf edecek politikaları elbette devreye alacağız" diye konuştu.

"Teşvik sisteminde destek enstrümanları geliştirme niyetimiz var"
Finansmana erişim konusunda ciddi ilişkiler sürdürdüklerini belirten Bakan Varank, "Sizlerde görüyorsunuz faiz oranları düşüyor, kredi muslukları kademeli bir biçimde tekrar açılıyor. Biz finansman sistemlerinin sanayi ve teknoloji girişimlerine daha fazla kaynak aktarmasını istiyoruz. Bunun yanı sıra alternatif yeni finansman modelleri de elbette gündemimizde. Kitle fonlaması girişim ve risk sermayesi gibi uygulamaları yaygınlaştırmak üzere paydaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Öz kaynaklarıyla yatırım yapan firmalar için teşvik sisteminde destek enstrümanları geliştirme niyetimiz var. Organize sanayi bölgelerinin uzun vadeli arsa ve bina kiralama modellerini oluşturmak için alternatifler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Enerji faaliyetlerini düşürmek verimliliği daha da arttırmak üzere başka çalıştığımız önemli fon olarak bunu söylemek istiyorum" dedi.

"Sanayide daha verimli elektrik motorlarını teşvik edeceğiz"
Sanayide daha verimli elektrik motorlarını teşvik edeceklerini aktaran Bakan Varank, "Dikkatinizi bazı rakamlara çekmek istiyorum. Sanayi sektörü ülkemizdeki net elektrik tüketiminin yüzde 47'sini gerçekleştiriyor. Ancak sektörlerde kullanılan elektrik motorlarının maalesef yüzde 90'ı verimsiz. Dolayısıyla bu motorların daha yüksek kaliteli ve verimli olanlarıyla değiştirilmesi önemli konu olarak gündemimizde bulunuyor. Eğer bu sanayi dönüşümü gerçekleştirebilirsek kayda değer bir düşüş yaşayacağız. Biz bakanlık olarak organize sanayi bölgeleri OSBÜK ve KOSGEB’in katkılarıyla pilot bir projeye başlamış durumdayız. Hedefimiz sanayi elektrik motorlarının değişimiyle ilgili farkındalık oluşturmak fabrikalarımızı bu manada harekete geçirmek. Proje planladığımız gibi giderse enerji tasarrufu sayesinde firmalarımızın rekabet gücü kalıcı bir şekilde artmış olacak. Yerli elektrik motorları sektöründen de bir ölçek yakalamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Yüksek katma ürünlerin geliştirilmesini amaçlıyoruz"
Teknoloji odaklı sanayi programından da bahseden Varank, "Programla yüksek katma ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bunun için odak sektörleri ve ürünleri belirlemiş bulunuyoruz. Hem alıcıyı hem de kullanıcıyı teşvik edecek bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz. Tüm desteklerimizi bu manada bütüncül bir yaklaşımla ele alacağız. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başladık. Ön başvuru tarihi olarak 22 Kasım olarak ilan ettik. Ama sanayicimizin süre uzatma talebi var. Biz de bunu cevapsız bırakmayız ve cevap vereceğiz diyoruz. Bunun üzerinde bu süreyi 15 gün daha uzatmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu pilot bir projeyi ne kadar kısa sürede uygulamaya alırsak sıkıntıları revize etmek için diğer sektörlerde de çağrı yolunu açalım" şeklinde konuştu.

"İhracatımızın yüzde 75’i sanayi mamullerinden oluşuyor"
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise, ihracatta da Türkiye ortalamasının üzerinde performans gösteren bir şehir olduklarını dile getirdi. 2018 yılında 1.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Kütükcü, "Bu yılın ilk 10 ayında yüzde 14 ihracat artışıyla, bir milyar 673 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Yıl sonunda ise, 2 milyar doları hedefliyoruz" dedi.
İhracatın yüzde 75’inin sanayi mamullerinden oluştuğunu anlatan Kütükcü, "İhracatımızda ilk iki sırada makine ve aksamları sektörümüz ile otomotiv endüstrimiz geliyor. Makine ve otomotiv endüstrisinin yanı sıra, gıdasavunma sanayiayakkabıdökümplastikaraç üstü vinç gibi sektörlerde de ülkemizin en iddialı şehirleri arasındayız. Tüm sektörlerimizle topyekun, ülkemizin sanayi üretimine güç veriyoruz. Ancak son dönemde özellikle savunma sanayine odaklanmış durumdayız. Savunma ve Havacılık Sanayinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlığımızın ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın destekleri ama her şeyden önemlisi de sanayicilerimizin kararlılığı ile gerçekten çok mesafeler katettik. Şu anda ülkemizin milli projelerinden yer alan firmalarımız var. Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında 5. sıradayız. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü onaylı tedarikçi listesinde 22 firma ile Ankara'dan sonra en fazla firması bulunan şehiriz. Şu anda sektörde yeni bir dönüm noktasındayız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Varak basına kapalı olarak sanayicilerle bir toplantı gerçekletirdi.

KONYA

11 Kasım 2019 Pazartesi

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