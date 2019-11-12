Otizmli çocuklar, eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otizmli çocuklar, eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor 

DHA

KONYA'da otizmli öğrenciler, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE) aldıkları eğitim ve rehabilitasyonlarla engelleri aşıyor. Günlük yaşam becerilerin arttırıldığı merkezde, at biniciliği, spor ve yüzme gibi terapilerle de gelişimlerin hızla sağlanmasına çalışılıyor.

KONYA'da otizmli öğrenciler, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE) aldıkları eğitim ve rehabilitasyonlarla engelleri aşıyor. Günlük yaşam becerilerin arttırıldığı merkezde, at biniciliği, spor ve yüzme gibi terapilerle de gelişimlerin hızla sağlanmasına çalışılıyor.
Selçuklu Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2016 yılında 21 bin metrekare alana otizmli bireylerin eğitim ve rehabilitasyon alması için Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi yapıldı. İçinde at biniciliği, yüzme havuzu, spor salonları ve birebir eğitimlerin görüldüğü sınıfların olduğu merkezin, eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla da aynı adı taşıyan vakıf kuruldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin de desteğiyle belediye ve vakıf işbirliğinde yürütülen eğitim merkezinde otizmli bireyler için eğitim veriliyor.  
'ERKEN TANI KADAR, ERKEN EĞİTİM ÖNEMLİ'
Selçuklu Otizmli Bireyler Vakıf Başkanı Mustafa Ak, otizmde erken tanı kadar, erken eğitimin de önemli olduğunu, bu nedenle de çocukların eğitim merkezinde yoğun bir eğitimden geçtiğini söyledi. Erken ve yoğun bir eğitim sonucu 3 öğrencilerinin otizm rahatsızlığından kurtulduğunu vurgulayan Ak, şunları söyledi:
''Otizmle mücadelenin tek yolu, erken yaşta başlayan sürekli bir yoğun eğitimdir. Biz, 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklarımıza yoğun eğitim vermeye çalışıyoruz. Aldıkları eğitim sonucu çocuklarımızda değişim ve gelişimin olduğunu görüyoruz. Eğitim çağını tamamlamış çocuklar için ise spor ve terapi bölümlerimiz var. Bu çocuklarımıza ise günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı, çamaşır yıkama, sofra kurma, seramik ve boya yapma ile seracılık gibi eğitimler veriyoruz.''
'AT BİNİCİLİĞİ VE YÜZME GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR'
At biniciliği, yüzme ve spor terapilerinin çocukların gelişiminde katkısı olduğunu ifade eden Ak, ''Bilimsel olarak tam kanıtlanmamış olmasına rağmen spor, at binme ve yüzmenin çocukların gelişimi konusunda müthiş etkisinin olduğunu gördük. Dışarıda hiç göz teması ve diyaloga girmeyen çocuklarla, suyun ve ata binmenin rahatlatıcı etkisiyle iletişim sağlayabiliyoruz. Böyle olumlu tepkileri var'' diye konuştu.
140 öğrencinin eğitim gördüğünü ve 100 civarında öğrencinin de eğitim almak için sırada beklediğini belirten Ak, ''Otizmde, birebir eğitim verildiği için masrafı fazla oluyor ve velilerin yükü de ağır oluyor. Biz vakıf olarak bir nebze de olsun bu yükü imkanımız dahilinde hafifletmeye çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.
'OTİZM YOK EDİLEBİLİR'
SOBE'de eğitim alan 3,5 yaşındaki Sıraç Topbaş'ın annesi Beyza Topbaş, oğlu 21 aylık iken  konuşma geriliğinden dolayı götürdükleri psikiyatrist sayesinde otizm tanısının konduğunu söyledi. O günden itibaren de eğitim almaya başladıklarını belirten Topbaş, ''SOBE'den önce Sıraç, çok donuk bir çocuktu, tepkisizdi. Normal yaşıtları gibi değildi. Şu anda normal yaşıtlarına çok yaklaştı. Eğitimlerimiz devam ediyor. Daha önce arkadaşlarıyla çok fazla etkileşim içinde değildi. Şu an daha fazla etkileşim içinde. En güzeli ise konuşmaya başladı. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Gün geçtikçe daha çok yaşıtlarına yaklaşıyor'' dedi. 
Otizmin yok edilebileceğin ifade eden Topbaş, aynı durumdaki annelere de tavsiyede bulundu. Topbaş, şunları söyledi:
''Otizm aslında yok edilebilir; ama kesinlikle erken teşhis edilmesi gerekir. Özellikle toplumumuzda erkek çocuklar geç konuşur gibi bir algı var. Artık bunu biraz aşmamız lazım.  Eğer bir çocuk konuşmuyorsa, özellikle işaret parmağını kullanmıyorsa, ismine bakmıyorsa,  sanki biraz tepkisiz gibi geliyorsa ve bu durumu çok az bile hissetseniz muhakkak psikiyatristle görüşün. Küçük yaşlardan itibaren bu tanıyı aldırmaktan korkmayın. Bu tanıya sahip olmak çok utanılacak bir durum değil. Çocuğunuzu kurtarmaya hedeflenin. Tanılara ya da raporlara hedeflenmeyin. O yüzden annelere ilk tavsiyem, çocuklarını sürekli gözetlemeleridir. İyi dikkatli olmaları ve küçük yaştan itibaren de bu tanı varsa, muhakkak uzman biriyle görüşmeleri gerekiyor. Bu ikisi olduğunda Allah'ın izniyle aşılabiliyor; ama bunlardan kaçındığınızda çocuğunuzu kaybetmeye kadar gidebiliyorsunuz.''
'TOPLUM, BU ÇOCUKLARI SEVLEYİ VE KORUMALIDIR'
Otizmli bireylere karşı toplumun bakış acısının da değişmesi gerektiğini ifade eden Topbaş, ''Toplumdan beklentimiz, otizmi bir farklılık olarak görmeleridir. Bu çocukları kabul etmeleri, sevmeleri ve korumalarıdır. Çünkü bu çocuklar için sosyalleşmek çok önemli. Maalesef  normal bir okula gidenler için şunu duyuyoruz, 'Onun yeri burası değil'. Peki neresi? Bu çocuklar normal okullarda olmayacak da, nereye göndereceğiz? Onların yeri bizim yanımız, bizim okullarımız. Her türlü sosyal ortam. Ne kadar sosyal ortama girerlerse, onlar o kadar iyileşecekler'' diye konuştu.
6,5 yaşındaki Nisanur'un annesi Rabia Ateş de, kızının aldığı eğitimler sayesinde yaşıtları gibi davranmaya başladığını ifade etti. Ateş, ''Daha önce çok problemliydi. Otizmliliğinin ağırlığını yaşıyorduk. Şu an hiç fark edilmiyor. Dün tiyatroya gittik. Görevliye kızımın engelli kartını gösterdiğimde, 'Bu çocuk mu otizmli?' diye sordular. Her şey normal gidiyor'' dedi. 
Daha önce davranışlarıyla, şu an arasında çok büyük farklar olduğunu belirten Ateş, ''Daha önce el çırpardı, kafasını yere vururdu, ısırırdı, saçını çekerdi. Her şeyi sıralardı. İnsanların bile dağınık durmasına tahammül edemezdi. Bir tren yolculuğumuzda kadın ve erkeğin elini tuttu, onları birleştirmek istedi. 'Ne yapıyor?' diye sorduklarında, 'Sizi çok sevdi' diye cevap vermiştim. Çünkü Nisanur'un yanında, onun sıkıntılarından bahsetmemek istemiştim. Ama şu an hiç fark edilmiyor. Ata biniyor, yüzüyor, spora geliyoruz. Daha önce hayvandan korkardı, şimdi her şey çok güzel'' diye konuştu.

KONYA

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatay Belediyesinden sinema etkinliği
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden sinema etkinliği
Misafirliğe giden 12 yaşındaki çocuk 3. kattan düşüp yaralandı
YEREL HABERLER Misafirliğe giden 12 yaşındaki çocuk 3. kattan düşüp ...
Başkan Altay askerlere mektup yazan öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay askerlere mektup yazan öğrencilerle ...
Öğretmene, ödevini sorduğu öğrenciden yumruklu saldırı
YEREL HABERLER Öğretmene, ödevini sorduğu öğrenciden yumruklu ...
Otomobille çarptığı 2 polisi yaralayan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Otomobille çarptığı 2 polisi yaralayan cezaevi ...
Balkondan düşen 12 yaşındaki Hüseyin, yaralandı
YEREL HABERLER Balkondan düşen 12 yaşındaki Hüseyin, yaralandı
Konya’da kaçak silah imalathanesine baskın
YEREL HABERLER Konya’da kaçak silah imalathanesine baskın
Evinin bodrumunu silah imalathanesine çevirmiş
YEREL HABERLER Evinin bodrumunu silah imalathanesine çevirmiş
Bakan Varank sanayicilerle bir araya geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, gerek kritik teknolojilerde gerekse yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez küresel bir oyuncu olsun istiyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Varank sanayicilerle bir araya geldi Sanayi ve ...
Konya'da yabancı plakalı tırda 3 kilo esrar yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da yabancı plakalı tırda 3 kilo esrar yakalandı
Hüyük’ten ağaçlandırma seferberliğine 20 bin fidan desteği
YEREL HABERLER Hüyük’ten ağaçlandırma seferberliğine 20 bin fidan ...
Akşehir’de ‘Geleceğe Nefes’ için bin 453 fidan
YEREL HABERLER Akşehir’de ‘Geleceğe Nefes’ için bin 453 fidan
Ilgın, fidan dikimine 50 bin fidanla destek oldu
YEREL HABERLER Ilgın, fidan dikimine 50 bin fidanla destek oldu
Kulu’da fidanlar toprakla buluşturuldu.
YEREL HABERLER Kulu’da fidanlar toprakla buluşturuldu.
Çeltik’te fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Çeltik’te fidanlar toprakla buluştu
Beyşehir’de şehit uzman onbaşı anısına fidan dikildi
YEREL HABERLER Beyşehir’de şehit uzman onbaşı anısına fidan dikildi
Selçuklu geleceğe 26 bin fidan ile nefes oldu
YEREL HABERLER Selçuklu geleceğe 26 bin fidan ile nefes oldu
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: “Konya, Afrika’nın dünyaya açılan kapısı olacaktır”
YEREL HABERLER MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: “Konya, Afrika’nın ...
Bakan Varank: “Gezi Parkı'nda birkaç ağaç için sokağa çıkanların artan orman varlıkları ile ilgili tek bir sözünü duyamazsınız"
YEREL HABERLER Bakan Varank: “Gezi Parkı'nda birkaç ağaç için sokağa ...
Azez şehidi için fidan dikildi
YEREL HABERLER Azez şehidi için fidan dikildi
Bakan Varank, Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Varank, Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret ...
Bakan Varank: Çevre hassasiyeti de yapay bir siyasi anlayışla mücadele ediyoruz
YEREL HABERLER Bakan Varank: Çevre hassasiyeti de yapay bir siyasi ...
NEÜ Köyceğiz ve Seydişehir Yerleşkesinde binlerce fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER NEÜ Köyceğiz ve Seydişehir Yerleşkesinde binlerce ...
Beyşehir’de hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Beyşehir’de hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu