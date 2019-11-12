Tantavi Kültür Ve Sanat Merkezi ödülünü aldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projelerini ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında’ Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi restorasyonu ile hak kazandığı uygulama ödülünü aldı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projelerini ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında’ Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi restorasyonu ile uygulama ödülü almaya hak kazanan Meram Belediyesi ödülünü aldı. Kültürel mirası koruma projelerini teşvik etmek, bu alanda farkındalık oluşturup çalışmaları özendirmek amacıyla 2001 yılından bu yana düzenlenen ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projelerini ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın 18. yılında değerlendirmeye 36 belediyeye ait 60 proje katıldı. TKB jürisi yapılan çalışmaları, mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarında değerlendirdi. ‘Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’ değerlendirmelerin sonunda uygulama ödülü almaya hak kazandı. Meram Belediyesi tarafından restore edilerek Konya’nın kültür ve sanat hayatına kazandırılan Tantavi bu ödülünü, 9’uncusu gerçekleştirilen YAPEX Fuarı kapsamında düzenlenen organizasyon ile aldı.



“Tantavi’nin taşıdığı ruh, düzenlenen sergi, söyleşi ve programlara ayrı bir güzellik katıyor”

Yarışmaya katılan belediyelerin projeleri; Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün yanı sıra, 2 proje Jüri Özel Ödülüne, 6 proje, 6 uygulama ve 6 adet Korumada Süreklilik Ödülü, 14 proje ise Başarı Ödülüne değer görüldü. Ödülü Meram Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Samet Baykara, Kültür Varlıkları ve Müzeler Eski Genel Müdürü Yalçın Kurt’un elinden aldı.

Kendilerini ödüle layık gören Tarihi Kentler Birliği’ne teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yaptığı açıklamada, projeyi bir ödülle taçlandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Tarihi ve kültürel dokuyu yeniden şehre kazandırmanın şehircilik anlamında diğer tüm yatırımlar kadar önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, “Titiz ve özverili çalışmalar sonrasında ilçemize ve şehrimize kazandırılan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi, söyleşi ve programlar böylesi bir alana duyulan ihtiyaç duyulduğunun en önemli göstergesi oldu. Konya’nın abide eserlerinden biri haline gelen bu mekanın taşıdığı ruh, düzenlenen her programa ayrı bir güzellik katıyor. Bu sebeple hemşehrilerimizden aldığımız övgü ve takdir bizim için ne denli büyük bir ödül ise aldığımız bu ödül de bizim için apayrı bir öneme haiz” şeklinde konuştu.

KONYA 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:56

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