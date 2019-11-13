9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı

DHA

KONYA'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan Zehra Özkan'ın (34), o dönem gönül ilişkisi yaşadığı teyzesinin oğlu Ramazan Ç. (43) tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra bindirildiği ekip otosunda suçunu itiraf eden Ramazan Ç., Zehra Özkan'ı öldürdükten sonra cesedine sarılıp, ağladığını, ardından da ormanlık alana attığını anlattı.  

KONYA'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan Zehra Özkan'ın (34), o dönem gönül ilişkisi yaşadığı teyzesinin oğlu Ramazan Ç. (43) tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra bindirildiği ekip otosunda suçunu itiraf eden Ramazan Ç., Zehra Özkan'ı öldürdükten sonra cesedine sarılıp, ağladığını, ardından da ormanlık alana attığını anlattı.  
Akşehir'in daha önce belde statüsünde olan Ortaköy Mahallesi'nde, eşinden boşandıktan sonra annebabasıyla yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Özkan, 2010 yılının Temmuz ayında, evden gezmeye gitti. Ancak bir daha dönmedi. Aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen Özkan'ın izine rastlanamadı.
7 AY ÖNCE DOSYA POLİSE DEVREDİLDİ
Savcılık Zehra Özkan'ın bulunması için dosyayı, 7 ay önce polise verdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de özel ekip kurdu. Özel ekip, kayıp kadının yakınlarıyla görüşmeler yaptu. Bu görüşmeler sırasında iki kez evlenip boşanan Zehra Özkan'ın kaybolduğu dönem, evli olan teyzesinin oğlu Ramazan Ç. ile gönül ilişkisi yaşadığı ortaya çıktı.
ORMANDA BULUNAN KADIN CESEDİ
Özel ekip, Zehra Özkan'nın kaybolduğu dönemde, ilçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkisindeki ormanlık alanda, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı için tanınmayacak halde olan bir kadın cesedi bulunduğunu da belirledi.
Cesedin, Zehra Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Kuzen Ramazan Ç. de teknik ve fiziki takibe aldı. Ramazan Ç.'nin kadın cesedinin bulunduğu günlerde söz konusu ormanlık alana gittiği tespit edildi.  
GÖZALTINA ALINDIKTAN 13 DAKİKA SONRA İTİRAF ETTİ
Ramazan Ç. dün gözaltına alındı. Konya'ya götürülmek üzere ekip otosuna bindirilen Ramazan Ç., 13 dakika sonra Zehra Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti.
EVLENELİM DEDİDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
İlk ifadesinde o dönem kendisinin de evli olduğunu anlatan Ramazan Ç., "Zehra iki kez evlenip boşanmıştı. İlişkimiz vardı. Zehra'yı alıp Antalya'daki ağabeyimin evine götürdüm. Orada bir gün kaldıktan sonrada bir akrabamızın evine götürdüm. Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş. Benden şüphelenmemeleri için Akşehir-Antalya arasında sürekli gidip geldim. Beş gün sonra Zehra'yı ailesinin yanına götürmek için yola çıktım. Zehra, 'Beni eve götürme, dönmek istemiyorum, artık evlenelim' dedi. Ben de evli ve çocuklarım olduğunu, bunun için zaman gerektiğini söyledim. Ancak Zehra'yı ikna edemedim. Aramızda tartışma çıktı. Zehra'yı bıçakladım " dedi.
CESEDE SARILIP, BAŞINDA AĞLAMIŞ
Zehra Özkan'ı kaç sefer bıçakladığını bilmediğini öne süren Ramazan Ç. ''Zehra'yı defalarca bıçakladım. Bıçağı dört sefer vurduğumu biliyorum, gerisini hatırlamıyorum. Zehra can çekişirken ona sarılıp, ağladım. Boğazımı kesip, ölmek istedim. Çocuklarım aklıma gelince vazgeçtim. Daha sonra arabayla oradan ayrıldım. Zehra'nın arabadaki valizde bulunan eşyalarını da yaktım. Ben onu çok seviyordum'' diye konuştu.
TELEFONUNUN ŞİFRESİ 'Z' HARFİ
Cep telefonunun ekran kilidini  'Z' harfi ile açtığını belirten Ramazan Ç., ''Telefonu elime her aldığımda aklıma Zehra geliyordu'' dedi. 
Ramazan Ç., fotoğrafı gösterilen ormandaki kadın cesedinin Zehra Öztan'a ait olduğunu söyledi.
Ramazan Ç.'nin, Özkan'ın ailesinin katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldığı, Zehra Özkan'ın kayıp olmasıyla kendisinin ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi. 
Ramazan Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Niçin öldürdünüz?" sorusuna da '' Benim ailemi dağıtmak istedi. Ben engel oldum. Ben onu çok seviyordum'' yanıtını verdi.
Şüphelinin sorgusu sürüyor.  

KONYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayınbiraderini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Kayınbiraderini öldüren sanığın yargılanmasına devam ...
Polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis, 3 yaralı
YEREL HABERLER Polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis, 3 yaralı
Ereğli’nin kedi köpek barınakları öğrencilere teslim
YEREL HABERLER Ereğli’nin kedi köpek barınakları öğrencilere teslim
Konya SMMMO’da bağımsız denetim semineri
YEREL HABERLER Konya SMMMO’da bağımsız denetim semineri
Başkan Akkaya’dan şampiyon sporcuya altın
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan şampiyon sporcuya altın
Tantavi Kültür Ve Sanat Merkezi ödülünü aldı
YEREL HABERLER Tantavi Kültür Ve Sanat Merkezi ödülünü aldı
MHP'li Kalaycı'dan, Dedemli Konutları için talep
YEREL HABERLER MHP'li Kalaycı'dan, Dedemli Konutları için talep
SOBE 4. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER SOBE 4. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı
Otizmli çocuklar, eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor 
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar, eğitim ve terapi ile engelleri ...
Karatay Belediyesinden sinema etkinliği
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden sinema etkinliği
Misafirliğe giden 12 yaşındaki çocuk 3. kattan düşüp yaralandı
YEREL HABERLER Misafirliğe giden 12 yaşındaki çocuk 3. kattan düşüp ...
Başkan Altay askerlere mektup yazan öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay askerlere mektup yazan öğrencilerle ...
Öğretmene, ödevini sorduğu öğrenciden yumruklu saldırı
YEREL HABERLER Öğretmene, ödevini sorduğu öğrenciden yumruklu ...
Otomobille çarptığı 2 polisi yaralayan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Otomobille çarptığı 2 polisi yaralayan cezaevi ...
Balkondan düşen 12 yaşındaki Hüseyin, yaralandı
YEREL HABERLER Balkondan düşen 12 yaşındaki Hüseyin, yaralandı
Konya’da kaçak silah imalathanesine baskın
YEREL HABERLER Konya’da kaçak silah imalathanesine baskın
Evinin bodrumunu silah imalathanesine çevirmiş
YEREL HABERLER Evinin bodrumunu silah imalathanesine çevirmiş
Bakan Varank sanayicilerle bir araya geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, gerek kritik teknolojilerde gerekse yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez küresel bir oyuncu olsun istiyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Varank sanayicilerle bir araya geldi Sanayi ve ...
Konya'da yabancı plakalı tırda 3 kilo esrar yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da yabancı plakalı tırda 3 kilo esrar yakalandı
Hüyük’ten ağaçlandırma seferberliğine 20 bin fidan desteği
YEREL HABERLER Hüyük’ten ağaçlandırma seferberliğine 20 bin fidan ...
Akşehir’de ‘Geleceğe Nefes’ için bin 453 fidan
YEREL HABERLER Akşehir’de ‘Geleceğe Nefes’ için bin 453 fidan
Ilgın, fidan dikimine 50 bin fidanla destek oldu
YEREL HABERLER Ilgın, fidan dikimine 50 bin fidanla destek oldu
Kulu’da fidanlar toprakla buluşturuldu.
YEREL HABERLER Kulu’da fidanlar toprakla buluşturuldu.
Çeltik’te fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Çeltik’te fidanlar toprakla buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu