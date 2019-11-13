9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan Zehra Özkan'ın (34), o dönem gönül ilişkisi yaşadığı teyzesinin oğlu Ramazan Ç. (43) tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra bindirildiği ekip otosunda suçunu itiraf eden Ramazan Ç., Zehra Özkan'ı öldürdükten sonra cesedine sarılıp, ağladığını, ardından da ormanlık alana attığını anlattı.

Akşehir'in daha önce belde statüsünde olan Ortaköy Mahallesi'nde, eşinden boşandıktan sonra annebabasıyla yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Özkan, 2010 yılının Temmuz ayında, evden gezmeye gitti. Ancak bir daha dönmedi. Aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen Özkan'ın izine rastlanamadı.

7 AY ÖNCE DOSYA POLİSE DEVREDİLDİ

Savcılık Zehra Özkan'ın bulunması için dosyayı, 7 ay önce polise verdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de özel ekip kurdu. Özel ekip, kayıp kadının yakınlarıyla görüşmeler yaptu. Bu görüşmeler sırasında iki kez evlenip boşanan Zehra Özkan'ın kaybolduğu dönem, evli olan teyzesinin oğlu Ramazan Ç. ile gönül ilişkisi yaşadığı ortaya çıktı.

ORMANDA BULUNAN KADIN CESEDİ

Özel ekip, Zehra Özkan'nın kaybolduğu dönemde, ilçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkisindeki ormanlık alanda, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı için tanınmayacak halde olan bir kadın cesedi bulunduğunu da belirledi.

Cesedin, Zehra Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Kuzen Ramazan Ç. de teknik ve fiziki takibe aldı. Ramazan Ç.'nin kadın cesedinin bulunduğu günlerde söz konusu ormanlık alana gittiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDIKTAN 13 DAKİKA SONRA İTİRAF ETTİ

Ramazan Ç. dün gözaltına alındı. Konya'ya götürülmek üzere ekip otosuna bindirilen Ramazan Ç., 13 dakika sonra Zehra Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti.

EVLENELİM DEDİDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

İlk ifadesinde o dönem kendisinin de evli olduğunu anlatan Ramazan Ç., "Zehra iki kez evlenip boşanmıştı. İlişkimiz vardı. Zehra'yı alıp Antalya'daki ağabeyimin evine götürdüm. Orada bir gün kaldıktan sonrada bir akrabamızın evine götürdüm. Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş. Benden şüphelenmemeleri için Akşehir-Antalya arasında sürekli gidip geldim. Beş gün sonra Zehra'yı ailesinin yanına götürmek için yola çıktım. Zehra, 'Beni eve götürme, dönmek istemiyorum, artık evlenelim' dedi. Ben de evli ve çocuklarım olduğunu, bunun için zaman gerektiğini söyledim. Ancak Zehra'yı ikna edemedim. Aramızda tartışma çıktı. Zehra'yı bıçakladım " dedi.

CESEDE SARILIP, BAŞINDA AĞLAMIŞ

Zehra Özkan'ı kaç sefer bıçakladığını bilmediğini öne süren Ramazan Ç. ''Zehra'yı defalarca bıçakladım. Bıçağı dört sefer vurduğumu biliyorum, gerisini hatırlamıyorum. Zehra can çekişirken ona sarılıp, ağladım. Boğazımı kesip, ölmek istedim. Çocuklarım aklıma gelince vazgeçtim. Daha sonra arabayla oradan ayrıldım. Zehra'nın arabadaki valizde bulunan eşyalarını da yaktım. Ben onu çok seviyordum'' diye konuştu.

TELEFONUNUN ŞİFRESİ 'Z' HARFİ

Cep telefonunun ekran kilidini 'Z' harfi ile açtığını belirten Ramazan Ç., ''Telefonu elime her aldığımda aklıma Zehra geliyordu'' dedi.

Ramazan Ç., fotoğrafı gösterilen ormandaki kadın cesedinin Zehra Öztan'a ait olduğunu söyledi.

Ramazan Ç.'nin, Özkan'ın ailesinin katıldığı bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldığı, Zehra Özkan'ın kayıp olmasıyla kendisinin ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

Ramazan Ç., kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Niçin öldürdünüz?" sorusuna da '' Benim ailemi dağıtmak istedi. Ben engel oldum. Ben onu çok seviyordum'' yanıtını verdi.

Şüphelinin sorgusu sürüyor.



KONYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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