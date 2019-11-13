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Prof. Dr. Ahmet Dalkıran’ın kişisel resim sergisine yoğun ilgi

İHA

Prof. Dr. Ahmet Dalkıran’ın kişisel resim sergisine yoğun ilgi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran’ın kişisel resim sergisi MEDAŞ Sanat Galerinde yoğun bir katılımla açıldı.
Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ) Sanat Galerisinde, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran’ın 60 eserlik kişisel resim sergisinin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Serginin açılışında konuşan SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, bugün sanata doyduklarını belirterek, "Kampüsümüzde Kısaca Film Festivali’nin açılışını yaptık. Yaklaşık 3 bin kısa film gelmişti, değerlendirme sonucunda 46 film finale kaldı. Çok değerli sanatçılarımız kampüsteler. Biz orada programı bitirdik ve hızlı bir şekilde değerli dekanımızın programına katıldık. Ahmet hocam bizim genç yaşlarda alıp yetiştirdiğimiz bir kaç dekanımızdan birisi. Selçuk Üniversitesi bu dönem bir kabuk değiştiriyor. İnşallah daha emin adımlarla yürüyecek, projelere imza atacak bir çalışmanın içindeyiz. Bu konuda valimiz olmak üzere tüm mülki erkanlarıyla çok güzel, çok uyumlu bir çalışma süreci yönetiyoruz. Bu da ülkemiz adına, şehrimiz adına fayda olarak dönecektir. Tabii sanat aşkıyla burada bulunan herkesi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu sergiler Konya’nın kültür hayatına çok büyük katkı sağlıyor"
Yüzlerce sergiye katıldığını ancak bu serginin kişisel olarak açtığı 12. sergi olduğunu söyleyen SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran ise, "Kişisel sergiler çok uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çok zor bir sürecin ürünleri. Bugün burada 60 adet eserimiz var. Yüzde 80’i yaklaşık 1.5 yıllık süreç içerisinde yapılmış eserler. Konya’nın kıymetli protokolü bugün beni yalnız bırakmadı, buraya geldi. Çok mutluyum. Çünkü bu sergiler Konya’nın kültür hayatına çok büyük katkı sağlıyor. Birilerinin bunu yapması lazım. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, akademisyenler olarak bizlere çok büyük iş düşüyor. Bu yıl fakültem adına ilk sergiyi ben açayım, örnek olayım diye düşündüm. Bundan sonra da diğer arkadaşlarımızla birlikte sergilerimiz devam edecek. MEDAŞ Sanat Galerisi Türkiye’nin en güzel, en örnek galerilerinden bir tanesi. Gerçekten uluslararası düzeyde diyebiliriz. Ancak tanıtım yapılması lazım, iyi isimlerin gelmesi lazım. Bu konuda da görüşmelerimiz var zaten, inşallah işbirlikleri yapılacak" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesi kesildikten sonra ise, protokol üyeleri sergilenen resimleri inceleyerek, eserler hakkında Prof. Dr. Ahmet Dalkıran’dan bilgi aldı. Programa, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Toprak, üniversite dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Sergi, MEDAŞ Sanat Galerisinde 8 Aralık tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

KONYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:57
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  • İKİNDİ 15:24
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