19. Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “19. Uluslararası KısaCa Öğrenci Filmleri Festivali” başladı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki festival, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı Öğr. Gör. Dr. Nuran Ayaz ve ekibinin hazırladığı yeşilçam müzik dinletisiyle başladı. Programın başında, İletişim Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Şenol Çöm ve KısaCa Film Atölyesi öğrencileri tarafından hazırlanan KısaCa Teaser izletildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, “İletişim Fakültesi olarak yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz KısaCa Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivalinin bu yıl 19.’uncusunu gerçekleştiriyoruz. Festivalin ana sponsorluğunu üstlenen Kültür ve Turizm Bakanlığına ve diğer sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 19. KısaCa Film Festivaline Türkiye’den ve dış ülkelerden toplam 3 bine yakın film başvurdu. Bunlardan 60 tanesi ön elemeyi geçerek gösterime hak kazandı. Bu filmler; kurmaca, belgesel, deneysel ile animasyon kategorilerinde ulusal ve uluslararası dalda yarışıyor. Değerli jüri üyelerimiz değerlendirme çalışmalarına başladılar. Tüm yarışmacılarımız ve siz değerli konuklarımız için keyifli bir festival olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Selçuk Üniversitesi hak ettiği yeri almış durumdadır”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, “Yaklaşık 24 yıldır bu üniversitedeyim. 2008 yılında başhekim olarak atandıktan sonra 11 yılım burada geçti. 11 yılda kampüsü, sanat dünyasını, sosyal alanlardaki kurumlarımızı tanıdım ve Selçuk Üniversitesinin büyüklüğünü o zaman anladım. Gerçekten birçok alanda yetkin ve ülkemizin en büyük üniversitelerinden birisidir. Verilen emeklerden ve katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yaklaşık yarım yüzyılı tamamlamak üzereyiz. 1975’te kurulan üniversitemizin 11 Nisan 2020’de 45. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Üniversitemiz, kurulduğu dönemde ülkemizde 11 üniversite bulunuyordu, 5 üniversiteyle birlikte kurulduk. Bugün ülkemizde 207 üniversite var, Batı ile kıyasladığımız zaman sayı çok yüksek değil. Amerika’da 3 bin 500 üniversite, dünyada ise toplam 28 bin üniversite bulunuyor. Nüfusa oranlandığında sayı olarak yaklaşık 250300 arasında bir üniversite sayısına ulaşılması gerekiyor. Ama asıl olan nicelik değil nitelikleri yükseltmek o anlamda da bir araştırma üniversitesi adayı olarak Selçuk Üniversitesi hak ettiği yeri almış durumdadır. 80 bine yakın öğrencimiz, 22 fakültemiz, 23 meslek yüksekokulumuzla ve Konya’nın 17 ilçesinde 22 okulu açık tutarak sosyal, kültürel ve ekonomik alanda kalkınmaya katkı sağlayan bir üniversite durumundayız” diye konuştu.



“İletişim Fakültesi Selçuk Üniversitesinin dışarıya açılan penceresi”

İletişim Fakültesinin Selçuk Üniversitesinin dışarıya açılan penceresi olduğunu dile getiren Rektör Şahin, “Gerek bilim gerek sağlık gerekse de ziraat ve veterinerlik alanında çok yetkin fakültelerimiz var. Ama bugün sinemacı deyimiyle söylüyorum; ‘esas oğlan İletişim Fakültesi’ çünkü üniversitemizin dışarı açılan yüzüdür. Yetiştirdiği öğrencileriyle gerek ülke televizyonlarında sunucu olarak gerek dizi ve sinemalarda oyuncu olarak yüzlerini gösteren öğrencilerimiz, vasıtasıyla İletişim Fakültemiz Selçuk Üniversitesinin dış dünyaya açılan penceresi olmuştur. Fakültemizin, TRT ve çeşitli vakıfların düzenlediği yarışmalarda aldıkları ödüller ortada, bizleri en çok mutlu eden üniversitemizin eğitim alanında özellikle Sürekli Eğitim Merkezindeki faaliyetleri yürüten de İletişim Fakültemizdir. Selçuk Üniversitesinin önemli bir özelliği de sadece teorik eğitimle yetinmiyor, sahada uygulama yaparak öğrencilerimizin eğitim almasını sağlıyor. Türkiye’nin ilk üniversite televizyonu, radyosu ve en uzun soluklu film yarışması da bize aittir. Bu organizasyonda öğrencilerimizin görev alması onların ufuklarını açacak tecrübe ve deneyimlerini arttıracaktır. Bu sürece katkı sağlayan başta Kültür Turizm Bakanlığımız, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Başarılarınız devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Öğr. Gör. Dr. Evren Günevi Uslu’nun yapımcılığını ise Doç. Dr. Aşina Gülerarslan Özdengül ve Doç. Dr. Mete Kazaz’ın yaptığı “Sinemalı Düğünler” açılış filmi olarak gösterildi. Yönetmen Öğr. Gör. Dr. Evren Günevi Uslu’ya prof dr Aytekin can tarafından anı heykelciği takdim edildi. Sinema Onur Ödülleri; Yılmaz Gruda, Yusuf Sezgin ve Tamer Levent’e verilirken Sinema Emek Ödülleri ise Aytekin Çakmakçı ve Nesli Çölgeçen’e protokol tarafından takdim edildi. İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası KısaCa Öğrenci Filmleri Festivali’ne katkıda bulunan kurumlara teşekkür plaketi verildi. Açılışın ardından İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda düzenlenen “Türk Sinemasından Portreler: Vadullah Taş Film Afişleri” sergisinin açılışı yapıldı.



Festival çeşitli etkinliklerle devam ediyor

“Animasyon, belgesel, kurmaca ve deneysel” dalında yarışan ve dereceye giren filmlerin yönetmenlerine ödülleri gerçekleştirilecek ödül töreninde verilecek. Festival boyunca ulusal basın ve sanat camiasından; Yılmaz Gruda, Yusuf Sezgin, Tamer Levent, Aytekin Çakmakçı, Nesli Çölgeçen, Selim Bayraktar, Elif Dağdeviren, Ebru Aykaç, Ufuk Kaplan, Vildan Atasever, İlayda Çevik, Haluk Piyes, Baran Şükrü Babacan, Fatih Doğan Mutlu Ulusoy ve Elif Tümen gibi isimlerin katımlılarıyla atölye çalışmaları, söyleşiler, afiş ve fotoğraf sergileri gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Törene; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, dekan yardımcıları, Sinema sanatçıları; Yılmaz Gruda, Yusuf Sezgin, Tamer Levent, Aytekin Çakmakçı, Nesli Çölgeçen, il kültür ve turizm yetkilileri, dekanlar, yüksekokul müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

KONYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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