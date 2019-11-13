Hüyük’te orman köylüsü 62 aileye 124 gebe düve desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hüyük’te orman köylüsü 62 aileye 124 gebe düve desteği

İHA

Konya’nın Hüyük ilçesinde, bu yıl içerisinde orman köylüsü 62 aileye 124 gebe düve desteğinde bulunulduğu bildirildi.
Hüyük ilçesine bağlı Suludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman ve Köyişleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ORKÖY projesinden, bulundukları yerleşim merkezinde yaşayan orman köylülerinin de istifade ettiğini belirterek, “Bu yıl mahallemizde orman köylüsü 27 ailemiz ORKÖY desteği kapsamında gebe düve desteğinden yararlandı. Bu projeden köylümüz ilk iki yılı ödemesiz, 5 yılda ödemeli şeklinde istifade ediyor. Mahallemizde ORKÖY desteğinden yararlanan aile sayısının daha da artması en büyük beklentimiz”dedi.
Kısa adı ORKÖY olarak bilinen orman köylüsüne hayvan desteği projesinden Suludere Mahallesinin de istifade ettirilmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirirken Erdoğan, “Bu projeden köylümüzün yararlanmasında öncülük eden Konya milletvekilimiz Gülay Samancı, İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem ile Tarım ve Orman Bakanlığının her kademesindeki idareci ve personeline canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu proje sayesinde köylümüz çalışarak üretecek ve hem aile, hem de ilçe ve ülke ekonomisine katkılar sağlayacak” ifadelerini kullandı.

KONYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KOP’un ikinci tünelinde 4 bin 901 metre ilerleme sağlandı
YEREL HABERLER KOP’un ikinci tünelinde 4 bin 901 metre ilerleme ...
Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da 350 polisle, narkotik ve asayiş operasyonu
19. Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı
YEREL HABERLER 19. Kısa-Ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali ...
9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ...
Prof. Dr. Ahmet Dalkıran’ın kişisel resim sergisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ahmet Dalkıran’ın kişisel resim sergisine ...
Kayınbiraderini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Kayınbiraderini öldüren sanığın yargılanmasına devam ...
Polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis, 3 yaralı
YEREL HABERLER Polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis, 3 yaralı
Ereğli’nin kedi köpek barınakları öğrencilere teslim
YEREL HABERLER Ereğli’nin kedi köpek barınakları öğrencilere teslim
Konya SMMMO’da bağımsız denetim semineri
YEREL HABERLER Konya SMMMO’da bağımsız denetim semineri
Başkan Akkaya’dan şampiyon sporcuya altın
YEREL HABERLER Başkan Akkaya’dan şampiyon sporcuya altın
Tantavi Kültür Ve Sanat Merkezi ödülünü aldı
YEREL HABERLER Tantavi Kültür Ve Sanat Merkezi ödülünü aldı
MHP'li Kalaycı'dan, Dedemli Konutları için talep
YEREL HABERLER MHP'li Kalaycı'dan, Dedemli Konutları için talep
SOBE 4. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER SOBE 4. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı
Otizmli çocuklar, eğitim ve terapi ile engelleri aşıyor 
YEREL HABERLER Otizmli çocuklar, eğitim ve terapi ile engelleri ...
Karatay Belediyesinden sinema etkinliği
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden sinema etkinliği
Misafirliğe giden 12 yaşındaki çocuk 3. kattan düşüp yaralandı
YEREL HABERLER Misafirliğe giden 12 yaşındaki çocuk 3. kattan düşüp ...
Başkan Altay askerlere mektup yazan öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay askerlere mektup yazan öğrencilerle ...
Öğretmene, ödevini sorduğu öğrenciden yumruklu saldırı
YEREL HABERLER Öğretmene, ödevini sorduğu öğrenciden yumruklu ...
Otomobille çarptığı 2 polisi yaralayan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL HABERLER Otomobille çarptığı 2 polisi yaralayan cezaevi ...
Balkondan düşen 12 yaşındaki Hüseyin, yaralandı
YEREL HABERLER Balkondan düşen 12 yaşındaki Hüseyin, yaralandı
Konya’da kaçak silah imalathanesine baskın
YEREL HABERLER Konya’da kaçak silah imalathanesine baskın
Evinin bodrumunu silah imalathanesine çevirmiş
YEREL HABERLER Evinin bodrumunu silah imalathanesine çevirmiş
Bakan Varank sanayicilerle bir araya geldi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, gerek kritik teknolojilerde gerekse yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez küresel bir oyuncu olsun istiyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Varank sanayicilerle bir araya geldi Sanayi ve ...
Konya'da yabancı plakalı tırda 3 kilo esrar yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da yabancı plakalı tırda 3 kilo esrar yakalandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X