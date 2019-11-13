Jandarmadan kaçak silah operasyonu

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddia edilen bir şahsın evinde yapılan aramada 10 tabanca ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir ilçesine bağlı Müftü Mahallesinde H.Y.'nin (54) ruhsatsız silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin evinde arama yaptı. Aramada 8'i kurusıkıdan bozma 10 tabanca, 11 tabanca şarjörü ve 9 mermi ele geçirdi. Zanlı gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KONYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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