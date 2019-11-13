Beyşehir'deki operasyonda 10 tabanca ele geçirildi

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde yapılan silah operasyonyonunda 10 tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde oturan H.Y.'nin (54) ruhsatsız silah satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine H.Y. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 8'i kurusıkıdan dönüştürülen 10 tabanca ile 11 tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüphelinin sorgusunun sürüyor.



KONYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:48

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.