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Konya’da “Kudüs için ayaktayız Filistin için buradayız” toplantısı

İHA

Hakİş Kudüs Komitesi tarafından Konya'da "Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız" toplantısı düzenlendi.

Konya’da “Kudüs için ayaktayız Filistin için buradayız” toplantısı

Hakİş Kudüs Komitesi tarafından Konya’da “Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız” toplantısı düzenlendi.
Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Hakİş Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu toplantının kendisini tam 40 yıl öncesine götürdüğünü söyledi. 6 Eylül 1980’de 25 yaşındayken Milli Selamet Partisi’nin Gençlik Kolları Başkanı olduğunu ve bu sürede 3 aydan fazla bir miting için hazırlık yaptıklarını ifade eden Mahmut Arslan, “Siyonist devlet, o günlerde başkentini Kudüs’e taşıma kararı alıyor ve Türkiye’den güçlü bir ses çıkıyor ‘Asla kabul etmiyoruz’ diye. Bu sesin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dır. Onu bir kez daha minnetle ve şükranla anıyorum” dedi.

“12 Eylül darbesinin gerekçelerinden birisi o miting oldu”
12 Eylül darbesine de değinen Arslan şunları kaydetti:
“Gördüğünüz bu Kubbetüs Sahra’yı sanayide bir abimiz vardı onun dükkanında 3 ay çalışıldı bunun maketini yapmak için. Ve biz 6 Eylül 1980’de Türkiye’de gerçekleştirilmiş en büyük Kudüs mitingini yaptık. Bugünkü belediyenin önünde miting sona erdiği zaman hala mitinge katılmaya devam eden binlerce kardeşimiz vardı. Konu Kudüs’ü kurtarma mitingiydi. Dolayısıyla maalesef zaman zaman yaşadığımız gibi o kutlu, mübarek ve muhteşem miting bir kısım küçük gösteriler nedeniyle gölgede bırakıldı. 12 Eylül darbesinin gerekçelerinden birisi o miting oldu.”
Konya’nın çok acı çektiğini anlatan Arslan, 1980 darbesinde de çok sıkıntılar yaşadığını belirtti. Konya’nın hep bu sıkıntıları yaşadığını aktaran Arslan, “Onun için ne zaman Konya’da Kudüs toplantısı yapılırsa biliniz ki çok fazla yerden ses gelir. İnanıyorum ki bu toplantı da Kudüs için Mescidi Aksa ve Filistin davası için bu hayırlı toplantı da çok ses getirecektir. Çünkü burası Konya. Buradan çıkan ses biliyorum ki Tel Aviv’deki Siyonist rejimi rahatsız edecektir” diye konuştu.
Programa, Hakİş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın yanısıra Hakİş Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı katıldı.

KONYA

13 Kasım 2019 Çarşamba

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