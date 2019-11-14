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KTO Karatay Üniversitesinden ara tatil için tavsiyeler

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı ve Çocuk Eğitimi Uygulama Merkezi (KARÇEM) Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Hatice Yalçın, 1822 Kasım tarihleri arasında ilk kez ara tatil yapacak öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere tavsiyelerde bulundu.

KTO Karatay Üniversitesinden ara tatil için tavsiyeler

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı ve Çocuk Eğitimi Uygulama Merkezi (KARÇEM) Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Hatice Yalçın, 1822 Kasım tarihleri arasında ilk kez ara tatil yapacak öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere tavsiyelerde bulundu.
Bu yıl başlayan uygulamayla tüm Türkiye’deki ilk ve orta dereceli okullarda 1822 Kasım tarihleri arasında ilk kez ara tatil yapılacak. Kısa süreli de olsa bu tatil döneminin nitelikli ve verimli geçmesi için KARÇEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yalçın, öğretmenlere, anne babalara ve çocuklara ara tatilin verimli kullanılmasına yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.

“Bu tatil sayesinde çocuklar ve eğitmenler nefes alacak”
Hatice Yalçın, “Bu tatil sayesinde çocuklar ve eğitmenler nefes alacak. Toprağın nadasa bırakıldığında daha bereketli olduğu gibi zihinlerin de dokuz günlük bir zaman diliminde dinlenmesi herkes için iyi olacaktır. Hem öğrenciler hem de eğitmenler çoğunlukla yoğun bir tempoda okula gidiyorlar. Sabah erken kalkmak, kurslara gitmek bir zaman sonra yoruyor ve verim düşüyor. Bu bir haftalık dinlenme dönemini herkes kendine zaman ayırarak geçirebilir” dedi.

“Ara tatil, çocuk ile iletişimi güçlendirecek harika bir fırsat”
Anne babaların da evde nitelikli zaman geçirmeye yönelik ortam hazırlamaları gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Ara tatil döneminde çocukla her fırsatta sohbet edilmeli. Örneğin anne ve baba kendi günlük hayatından bahsedebilir, birlikte kitap ya da gazete okunabilir, film seyredip birlikte yorumlanabilir, çocuğun kuzenleriyle, akranlarıyla ve akrabalarla görüşmesi sağlanabilir. Çocuğun yaşı ve gelişim düzeyi dikkate alınarak kısa geziler yapılabilir. Akşam yemekleri ve kahvaltıların neşe içinde ve keyifli geçmesi için çocukla birlikte yemek hazırlanabilir. Okul dönemindeki çocuklar bilmeceleri, puzzle yapmayı, ufak rekabet içeren oyunları, bulmaca çözmeyi çok severler. Bunları aile bireyleri ile birlikte yapmayı daha çok severler. Ara tatil, çocuk ile iletişimi güçlendirecek harika bir fırsat” şeklinde konuştu.
Çocukların sınava odaklanmak yerine keşfederek, spor yaparak, bilim ve sanat etkinliklerine katılarak öğrenmeleri gerektiğinin altını çizen Yalçın, “Ara tatil döneminde çocuklara ders çalışmaları için baskı yapılmamalıdır, bunun yerine dinlenerek, eğlenerek ve keşfederek öğrenme fırsatları oluşturulması gerekir” diye konuştu.

KONYA

14 Kasım 2019 Perşembe

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