Konyalı sanayiciler, KPLAS 2019 Fuarı’nı ziyaret etti

Konyalı sanayiciler, Konya Sanayi Odası’nın organizasyonuyla, Almanya’da 3 yılda bir gerçekleştirilen, plastik ve kauçuk sektörünün en büyük fuarlarından olan KPLAS 2019 Plastik ve Kauçuk Teknolojileri Fuarı’na katıldı.

Fuar inceleme gezisini değerlendiren Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Bozkurt Çağlayan, fuarın Konyalı firmalar için verimli geçtiğini söyledi. Konyalı firmaların fuar kapsamında yeni iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Çağlayan, “Plastik ve kauçuk sektöründe, dünyadaki en büyük fuarlardan biri olan ve 3 yılda bir Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen, bu yıl da 3 bini aşkın katılımcının bulunduğu bu fuar, Konyalı sanayicilerimiz için de çok verimli geçti. Konya Sanayi Odamızın organizasyonunda gerçekleştirilen fuar inceleme gezisinde firmalarımız, ilk defa görücüye çıkan sektördeki en son yenilikleri yakından inceleme fırsatı elde ederken, aynı zamanda uluslararası şirketlerle görüşerek, yeni ticari ilişkiler geliştirdiler. Bu görüşmelerin inşallah önümüzdeki dönemlerde şehrimizin dış ticaretine daha fazla yansıdığını göreceğiz” dedi.

KPLAS 2019 Plastik ve Kauçuk Teknolojileri Fuarı’na katılan Konyalı firmaların, Almanya ve Türkiye arasındaki sektör ticaretinin daha fazla artırılması için bir takım ziyaretler gerçekleştirdiklerini de ifade eden Çağlayan, “4 gün süren fuar ziyaretleri kapsamında firmalarımız ile birlikte NRW International, Düsseldorf Sanayi Ticaret Odası, IGK Eğitim Akademisi, Wirotech Henze GmbH ile çeşitli plastik makinaları üreten Reifen Hause fabrikasına ziyaretler gerçekleştirdik. Buralarda yaptığımız görüşmelerde, sektörle ilgili iki ülke arasındaki dış ticaretimizin daha fazla artırılması için neler yapılacağı hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Firmalarımız ayrıca, program kapsamında Almanya’nın bölgedeki kalifiye eleman yetiştiren Eğitim Akademisini de yerinde inceleme fırsatı elde ettiler” şeklinde konuştu.

Çağlayan, Konya Sanayi Odası’nın şehrin ticaret hacminin artırılması ve yeni pazarların oluşturulması için yurt dışı birçok fuara inceleme gezisi düzenlediğini de vurgulayarak, sanayicilerin talepleri doğrultusunda bu fuar organizasyonlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

KONYA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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