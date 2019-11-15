Köprüde intihara kalkışan kadını polis kurtardı

KONYA'da çıktığı köprüde ailevi sorunlar nedeniyle intihara kalkışan Hacer K., polisin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Altıyol Köprülü Kavşağı´nda meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu belirtilen Hacer K., intihar etmek için yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüye çıktı. Bu sırada bölgeden geçenler, Hacer K.'yi köprünün kenarında beklerken görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Hacer K.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından yararlandıkları Hacer K.'yi kolundan yakalayıp çekerek, bariyerin diğer tarafına aldı.

Hacer K., hazır bekleyen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



KONYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.