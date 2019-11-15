Akşehir'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu konferans

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akşehir'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu konferans

İHA

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında, YazarEmekli Vali Adnan Yılmaz tarafından 'Tarihin, Tarihe Atın Harflerle Nakşettiği İsim: Fuat Sezgin' konulu konferans verildi.

Akşehir'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu konferans

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında, YazarEmekli Vali Adnan Yılmaz tarafından 'Tarihin, Tarihe Atın Harflerle Nakşettiği İsim: Fuat Sezgin' konulu konferans verildi.
Akşehir Kültür Merkezi’nde öğleden önce ve sonrasında iki kez gerçekleştirilen konferansta ‘Tarihin, Tarihe Altın Harflerle Nakşettiği İsim: Prof. Dr. Fuat Sezgin’ konusu işlendi. Emekli Vali Adnan Yılmaz, konferansında, “2018/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildi. Fuat Sezgin; günde 17 saat çalışan, 29 lisan bilen, İslam Kültür ve medeniyetini dünyaya en mükemmel anlatan bir değerdir” dedi.
Konferansında biyografik film gösterimi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatını, yaşam felsefesini, çalışmalarını ve eserlerini anlatan Yılmaz, hitap ettiği öğrencilere onların da birer Fuat Sezgin olabileceğini söyledi. Konferans Sonunda YazarEmekli Vali Adnan Yılmaz’a Akşehir Belediyesi adına İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz tarafından bir plaket takdim edildi. Konferansın sonunda öğrenciler Adnan Yılmaz’a kitaplarını imzalattırdı.

KONYA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafa Kalaycı: “Konya, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmeli”
YEREL HABERLER Mustafa Kalaycı: “Konya, Kültür ve Turizm Koruma ve ...
Sigara ağız ve diş sağlığının düşmanı
YEREL HABERLER Sigara ağız ve diş sağlığının düşmanı
Mustafa Ak: “SOBE Vakfımız ülkemiz için örnek model olarak görülmektedir"
YEREL HABERLER Mustafa Ak: “SOBE Vakfımız ülkemiz için örnek model ...
Milletvekili Esin Kara’dan özel öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Esin Kara’dan özel öğrencilere ziyaret
Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Türkiye’nin Robotları Konya Bilim Merkezi’nde yarıştı
YEREL HABERLER Türkiye’nin Robotları Konya Bilim Merkezi’nde yarıştı
Medova Hastanesinde diyabet günü etkinliği
YEREL HABERLER Medova Hastanesinde diyabet günü etkinliği
Selçuk Üniversitesinde “glütensiz yemek” açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde “glütensiz yemek” açılışı ...
Köprüde intihara kalkışan kadını polis kurtardı
YEREL HABERLER Köprüde intihara kalkışan kadını polis kurtardı
Suriyeli koca, eşini sopayla döverek öldürdü
YEREL HABERLER Suriyeli koca, eşini sopayla döverek öldürdü
Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü
Ayrıldığı nişanlısının ailesiyle kavga etti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ayrıldığı nişanlısının ailesiyle kavga etti: 3 yaralı
Konya'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı
Konya'da jandarmadan ruhsatsız silah satışına darbe
YEREL HABERLER Konya'da jandarmadan ruhsatsız silah satışına darbe
Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
77 ailenin ev sahibi olma sevinci - Yeniden
YEREL HABERLER 77 ailenin ev sahibi olma sevinci - Yeniden
77 ailenin ev sahibi olma sevinci
YEREL HABERLER 77 ailenin ev sahibi olma sevinci
Başkan Kavuş: “Okuyan şehir konya’ya en güzel hediyeyi kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Okuyan şehir konya’ya en güzel ...
Otomobildeki LPG tankı patladı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobildeki LPG tankı patladı: 3 yaralı
Beyşehir’de hareketli yaşam yürüyüşü
YEREL HABERLER Beyşehir’de hareketli yaşam yürüyüşü
Bankadan çektiği 50 bin lira aracından çalındı
YEREL HABERLER Bankadan çektiği 50 bin lira aracından çalındı
Bariyerlere çarpan tırın kupası köprüden aşağıya düştü
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan tırın kupası köprüden aşağıya ...
TIR'ın kabin bölümü köprüden uçtu, dorsesi askıda kaldı
YEREL HABERLER TIR'ın kabin bölümü köprüden uçtu, dorsesi askıda ...
Cins köpekleri çalan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Cins köpekleri çalan 3 kişi tutuklandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X