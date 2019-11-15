Akşehir'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu konferans

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında, YazarEmekli Vali Adnan Yılmaz tarafından 'Tarihin, Tarihe Atın Harflerle Nakşettiği İsim: Fuat Sezgin' konulu konferans verildi.

Akşehir Kültür Merkezi’nde öğleden önce ve sonrasında iki kez gerçekleştirilen konferansta ‘Tarihin, Tarihe Altın Harflerle Nakşettiği İsim: Prof. Dr. Fuat Sezgin’ konusu işlendi. Emekli Vali Adnan Yılmaz, konferansında, “2018/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildi. Fuat Sezgin; günde 17 saat çalışan, 29 lisan bilen, İslam Kültür ve medeniyetini dünyaya en mükemmel anlatan bir değerdir” dedi.

Konferansında biyografik film gösterimi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatını, yaşam felsefesini, çalışmalarını ve eserlerini anlatan Yılmaz, hitap ettiği öğrencilere onların da birer Fuat Sezgin olabileceğini söyledi. Konferans Sonunda YazarEmekli Vali Adnan Yılmaz’a Akşehir Belediyesi adına İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz tarafından bir plaket takdim edildi. Konferansın sonunda öğrenciler Adnan Yılmaz’a kitaplarını imzalattırdı.

KONYA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

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