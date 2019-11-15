Konyaspor, Aykut Kocaman ile yola devam edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konyaspor, Aykut Kocaman ile yola devam edecek

DHA

İttifak Holding Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, Aykut Kocaman ile yola devam edeceklerini söyledi. Öten, "Biz bir kere Aykut hocamıza her yönüyle, her açıdan güvenerek anahtarı teslim etmiş olarak bu lige devam ediyoruz. Bunda en ufak bir endişemiz, en ufak bir sorgulamamız, en ufak bir soru işaretimiz yok" dedi.

İttifak Holding Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, Aykut Kocaman ile yola devam edeceklerini söyledi. Öten, "Biz bir kere Aykut hocamıza her yönüyle, her açıdan güvenerek anahtarı teslim etmiş olarak bu lige devam ediyoruz. Bunda en ufak bir endişemiz, en ufak bir sorgulamamız, en ufak bir soru işaretimiz yok" dedi.
Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Basın Sözcüsü Güven Öten, Aykut Kocaman'a takımın anahtarını teslim ettiklerini söyledi. Öten, "Biraz önce içeride hocamızla güzel bir sohbet gerçekleştirildi. Merak edilenleri hocamız kendi açısından açıkladı. Biz şunu söylemek istiyoruz: Geçmişte de yönetimlerde de uzun süre görev aldık. Her takımda belli dönemlerde gerçekten iniş çıkışlar olabiliyor. Bunu hocamız da ifade etti. Biz bir kere Aykut hocamıza her yönüyle, her açıdan güvenerek anahtarı teslim etmiş olarak bu lige devam ediyoruz. Bunda en ufak bir endişemiz, en ufak bir sorgulamamız, en ufak bir soru işaretimiz yok. Geçmiş dönemlerde de hocamız Konyaspor'dayken yine böyle şeyler olmuştu. Bunda amaç şu: Biz yönetim olarak, teknik ekip olarak, futbolcular olarak, başta taraftar ve basın olarak tek yürek olursak, başka bir Konyaspor olarak biz bu dönemleri çok rahatlıkla aşacağız. Buna inancımız var. Ama bu beşli bacağın bir tanesinde eksiklik olup, bir tanesinde sıkıntı olduğu zaman bunlar sekteye uğruyor" dedi.
"ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ OLUŞTU"
Üst üste alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle bir özgven eksikliği oluştuğunu belirten Güven Öten, "İnanın bizim inancımızda hiçbir eksiklik yok. Oyunularımız da bu şekilde. Tabii üst üste gelen aksikliklerle bağdaşlaştırıldı. Bir özgüven eksikliği oluştu. Biz bunu yıkıp, yeneceğiz. Biz Konyaspor'uz. Biz kendimize güvendiğimz zaman herkes bizden çekinir. Önce biz kendimize güvenip, birlik olacağız. Bundan sonra alacağımız bir galibiyetle bunun arkasının da geleceğine inanıyoruz. Herkes kendisine göre farklı yorumlar yapabilir. Şu anda biz Türkiye'nin en saygıdeğer, en kendini ispat etmiş hocasıyla burada yola çıktık ve devam ediyoruz. Umudumuzda, ümidimizde en ufak bir kırılma yok. El birliği ile taraftarımız da bize inansın, biz bu dönemi çok rahatlıkla aşacağız. Hocamıza inanıyoruz, güveniyoruz. Bu devrede alabileceğimiz en iyi puanı alıp, ikinci yarı daha güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz, Biz yönetim olarak bir bütünüz. Taraftarın beklentilerini karşılayamamak bizi de üzüyor. Ama biz çok iyi olacağı inancındayız. Sonuçta hayır olacaktır" diye konuştu.

KONYA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güven Eten: “Biz bu dönemleri rahatlıkla aşacağız”
YEREL HABERLER Güven Eten: “Biz bu dönemleri rahatlıkla aşacağız”
Akşehir'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu konferans
YEREL HABERLER Akşehir'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu konferans
Mustafa Kalaycı: “Konya, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmeli”
YEREL HABERLER Mustafa Kalaycı: “Konya, Kültür ve Turizm Koruma ve ...
Sigara ağız ve diş sağlığının düşmanı
YEREL HABERLER Sigara ağız ve diş sağlığının düşmanı
Mustafa Ak: “SOBE Vakfımız ülkemiz için örnek model olarak görülmektedir"
YEREL HABERLER Mustafa Ak: “SOBE Vakfımız ülkemiz için örnek model ...
Milletvekili Esin Kara’dan özel öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Esin Kara’dan özel öğrencilere ziyaret
Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Türkiye’nin Robotları Konya Bilim Merkezi’nde yarıştı
YEREL HABERLER Türkiye’nin Robotları Konya Bilim Merkezi’nde yarıştı
Medova Hastanesinde diyabet günü etkinliği
YEREL HABERLER Medova Hastanesinde diyabet günü etkinliği
Selçuk Üniversitesinde “glütensiz yemek” açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde “glütensiz yemek” açılışı ...
Köprüde intihara kalkışan kadını polis kurtardı
YEREL HABERLER Köprüde intihara kalkışan kadını polis kurtardı
Suriyeli koca, eşini sopayla döverek öldürdü
YEREL HABERLER Suriyeli koca, eşini sopayla döverek öldürdü
Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü
Ayrıldığı nişanlısının ailesiyle kavga etti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ayrıldığı nişanlısının ailesiyle kavga etti: 3 yaralı
Konya'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı
Konya'da jandarmadan ruhsatsız silah satışına darbe
YEREL HABERLER Konya'da jandarmadan ruhsatsız silah satışına darbe
Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
77 ailenin ev sahibi olma sevinci - Yeniden
YEREL HABERLER 77 ailenin ev sahibi olma sevinci - Yeniden
77 ailenin ev sahibi olma sevinci
YEREL HABERLER 77 ailenin ev sahibi olma sevinci
Başkan Kavuş: “Okuyan şehir konya’ya en güzel hediyeyi kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Okuyan şehir konya’ya en güzel ...
Otomobildeki LPG tankı patladı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobildeki LPG tankı patladı: 3 yaralı
Beyşehir’de hareketli yaşam yürüyüşü
YEREL HABERLER Beyşehir’de hareketli yaşam yürüyüşü
Bankadan çektiği 50 bin lira aracından çalındı
YEREL HABERLER Bankadan çektiği 50 bin lira aracından çalındı
Bariyerlere çarpan tırın kupası köprüden aşağıya düştü
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan tırın kupası köprüden aşağıya ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X