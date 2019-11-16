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Başkan Altay, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanlığına seçildi

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanlığına seçildi.

Başkan Altay, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanlığına seçildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanlığına seçildi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanlığına seçildi. Dünyanın farklı bölgelerinden 240 bin şehri temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim ağı olan UCLG'nin Dünya Kongresi, Güney Afrika’nın Durban şehrinde yapıldı. Toplantıya katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 12 aday içinden UCLG Eş Başkanlığına seçilen 6 belediye başkanı arasında yer aldı.

“Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun”
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapılan seçimin Konya ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı UCLG, 240 binden fazla belediyenin üye olduğu beş milyar insanın temsil edildiği büyük bir teşkilat. Bu teşkilatta da genel kurulda yeni yönetim kurulu teşkil edilmiş oldu. Konya ve Türkiye olarak burada temsilde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin ve Konya’nın bayrağı uluslararası bir platformda daha dalgalanacak. Biz de 3 yıl boyunca görevimiz süresince dünyadaki tüm yerel yönetimlerin sorunlarının tespit edilmesi, yeni çözüm önerilerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yürüteceğiz. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Kongrede Afrika belediyelerinin desteğini alan Fas Hoceima Belediye Başkanı UCLG Başkanlığına seçilirken; Konya ile birlikte Çin'den Xian, Hollanda'dan Utrecht, Kostarika'dan San Jose ve Güney Afrika Belediyeler Birliği başkanları 2022 yılına kadar UCLG Eş Başkanlığına seçildi. UCLG; Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak yerel yönetimlerin dünya siyaseti içinde daha etkin rol alması, sorunlarının çözümü için etkin çözüm yollarının üretilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerel yönetimler arasında paylaşılması ve tecrübe paylaşım programları ile yerel dayanışmanın geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor.

KONYA

16 Kasım 2019 Cumartesi

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