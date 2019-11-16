Av tüfeği işlemeciliğinde Selçuklu sanatı kitaplaştırıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği işletmeciliği Selçuklu sanatı üzerinden kitap haline getirildi.

Beyşehir İlçe Kaymakamlığı tarafından “Geçmişten günümüze savunma sanayinde gravür sanatı projesi” kapsamında hazırlanan ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından desteklenen “Lisanı Esliha” adlı kitap yayımlandı. Kitapta, Beyşehir’de birçok av tüfeğinde işlemeye konu olan Selçuklu gravür desenleri görselleriyle tanıtılıyor. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, yaptığı açıklamada, tarihi geçmişi milattan önce 7 bin yıllarına dayanan Beyşehir yöresinin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, el sanatları ile zengin bir kültüre sahip olduğunu belirtti. Beyşehir’de geçmişten günümüze gelen bu sanatlardan bir tanesinin de av tüfeği işlemeciliği olduğunu aktaran Özdemir, “Beyşehir olarak bu konuda çok iddialıyız. Bu iddiamızı kanıtlamak ve yaptığımız tüfeklerde Beyşehirimiz imzası olsun diye, biz de Beyşehir Kaymakamlığı olarak ülkemizin yüzde 80 tüfek ihtiyacının karşılandığı ve hali hazırda yurtdışına ciddi miktarlarda ihraç edilen tüfeklerimizdeki gravür işlemelerin yine bu toprakların desenlerini taşımasını istedik. Bundan dolayı Mevlana Kalkınma Ajansı katkıları ile birlikte çıkardığımız “Lisanı Esliha” adlı kitabımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Az da olsa silah sanayisine yaptığımız bu katkıdan dolayı çok mutluyuz. Emeği gecen herkese çok teşekkür ederiz” dedi. 54 sayfadan oluşan kitabın içeriğinde Beyşehir’in tarihçesi, av tüfeği imalatı, gravür sanatı, gravür desenleri, Beyşehir halı grubu, Selçuklu halıları, Eşrefoğlu Camisi, Beyşehir’de sanat ve çini sanatı konuları yer alıyor.

KONYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

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