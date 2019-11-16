Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İşitme Engelliler Derneği açıldı

Konya’nın Kulu İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İşitme Engelliler Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.

Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İşitme Engelliler Derneğinin açılışı, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Başkan Yardımcısı, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Remzi Ay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Remzi Ay, “Bu iş heves işi, hırs işi. Bu gençler yarın Türkiye şampiyonu olacak, yarın Avrupa şampiyonu olacak, yarın dünya şampiyonu olacak, olimpiyat şampiyonu olacak. Bunu siz yaşayacaksınız ve beraber gideceksiniz yurt dışına. En büyük haz İstiklal Marşımızın söylenmesi, Türk bayrağının göndere çekilmesi hiç bir şeye değişilmez arkadaşlar. Kulu gençliğinden gelecek inşallah beraber beden eğitimi öğretmenleriyle bir çalışma yapıp daha nice Türkiye şampiyonları çıkarırız, Avrupa şampiyonları çıkarırız diyoruz. Bayrağımızı gönderden indirmeyiz diyoruz. İşitme engelliler güreş takımımızın Kulu Belediyesporumuza hizmet vermesi hem ülkemiz adına hem Konyamız adına ve hem de Kulu adına bir övünç kaynağı. Gerçekten burada Kulu Belediye Başkanımızın spora verdiği destek bizleri çok sevindiriyor. Bir ilçemizden neredeyse güreş milli takımı, işitme engelliler güreş milli takımının yarısı burada olması spora verilen desteği gösteriyor” şeklinde konuştu.

Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ise, “Bir işe başladık, geleceğe inandığımız için başladık. Geleceğinde çok iyi olacağını düşünüyoruz. Amacımız sadece buradaki gençlerimizin Avrupa’da, dünyada şampiyon olmaları değil, Kulu’daki bu işe heves eden gençlerimizi bu salona doldurmak, en az 50100 kişiye bu sporu sevdirmek, bunları Avrupa ve dünya şampiyonalarına taşımaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belarus’ta gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporculara plaket takdim edildi, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. Törene, Amatör Kulüpler Federasyonu Başkanı Remzi Ay, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, AK Parti İlçe Başkanı İsa Ölçer, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

KONYA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:46

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.