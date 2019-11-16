Bisikletiyle kanalizasyon çukuruna düşen bedensel engelliyi, itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bisikletiyle kanalizasyon çukuruna düşen bedensel engelliyi, itfaiye kurtardı

DHA

- KONYA'da, bedensel engelli Mehmet Gülbahar (35), üç tekerlekli bisikletiyle su ve kanalizasyon çalışması için açılan 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Gülbahar, hastaneye kaldırıldı.

- KONYA'da, bedensel engelli Mehmet Gülbahar (35), üç tekerlekli bisikletiyle su ve kanalizasyon çalışması için açılan 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Gülbahar, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında, merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Üç tekerlekli bisikletiyle caddede ilerleyen bedensel engelli Mehmet Gülbahar, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ekiplerince su ve kanalizasyon çalışması için açılan 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, halatlarla çukura inip, yaralı Gülbahar'ı kurtardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gülbahar, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

KONYA

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İşitme Engelliler Derneği açıldı
YEREL HABERLER Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İşitme ...
Av tüfeği işlemeciliğinde Selçuklu sanatı kitaplaştırıldı
YEREL HABERLER Av tüfeği işlemeciliğinde Selçuklu sanatı ...
Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Araçlarda kışlık kontrol önemli rol oynuyor Araç tamir ustası Aydın: "Kış aylarında aracın motorunda olmazsa olmaz antifriz”
YEREL HABERLER Araçlarda kışlık kontrol önemli rol oynuyor Araç ...
Başkan Altay, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanlığına seçildi
YEREL HABERLER Başkan Altay, Dünya Belediyeler Birliği Eş ...
Konya'da toplu ulaşım ve su fiyatlarında düzenleme
YEREL HABERLER Konya'da toplu ulaşım ve su fiyatlarında düzenleme
Ameliyat olan babası ile video çekti, başına gelmeyen kalmadı
YEREL HABERLER Ameliyat olan babası ile video çekti, başına gelmeyen ...
Eşinin döverek öldürdüğü Suriyeli kadın, 2 aylık hamileymiş
YEREL HABERLER Eşinin döverek öldürdüğü Suriyeli kadın, 2 aylık ...
Tarihi eser kaçakçıları dinlenme tesisinde yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçıları dinlenme tesisinde yakalandı
Konya'da 'tarihi eser' kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da 'tarihi eser' kaçakçılarına operasyon: 4 ...
Güven Eten: “Biz bu dönemleri rahatlıkla aşacağız”
YEREL HABERLER Güven Eten: “Biz bu dönemleri rahatlıkla aşacağız”
Konyaspor, Aykut Kocaman ile yola devam edecek
YEREL HABERLER Konyaspor, Aykut Kocaman ile yola devam edecek
Akşehir'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu konferans
YEREL HABERLER Akşehir'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu konferans
Mustafa Kalaycı: “Konya, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmeli”
YEREL HABERLER Mustafa Kalaycı: “Konya, Kültür ve Turizm Koruma ve ...
Sigara ağız ve diş sağlığının düşmanı
YEREL HABERLER Sigara ağız ve diş sağlığının düşmanı
Mustafa Ak: “SOBE Vakfımız ülkemiz için örnek model olarak görülmektedir"
YEREL HABERLER Mustafa Ak: “SOBE Vakfımız ülkemiz için örnek model ...
Milletvekili Esin Kara’dan özel öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Esin Kara’dan özel öğrencilere ziyaret
Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Türkiye’nin Robotları Konya Bilim Merkezi’nde yarıştı
YEREL HABERLER Türkiye’nin Robotları Konya Bilim Merkezi’nde yarıştı
Medova Hastanesinde diyabet günü etkinliği
YEREL HABERLER Medova Hastanesinde diyabet günü etkinliği
Selçuk Üniversitesinde “glütensiz yemek” açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde “glütensiz yemek” açılışı ...
Köprüde intihara kalkışan kadını polis kurtardı
YEREL HABERLER Köprüde intihara kalkışan kadını polis kurtardı
Suriyeli koca, eşini sopayla döverek öldürdü
YEREL HABERLER Suriyeli koca, eşini sopayla döverek öldürdü
Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X