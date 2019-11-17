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Küçük bebeklerin büyük günü Yoğun bakımdan çıkan prematüre bebeklere mezuniyet belgesi

İHA

– Konya'da yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra sağlıklı bir şekilde taburcu olan prematüre bebeklere mezuniyet belgesi verildi.

Küçük bebeklerin büyük günü Yoğun bakımdan çıkan prematüre bebeklere mezuniyet belgesi

– Konya’da yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra sağlıklı bir şekilde taburcu olan prematüre bebeklere mezuniyet belgesi verildi.
Medova Hastanesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 17 Kasım Dünya Prematüre Günü etkinliği kapsamında prematüre bebekler ve aileleri hastanede bir araya geldi. Zamanından erken doğan bebeklerin ve ailelerinin o günlerde yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programa katılım yoğun oldu.
Medova Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Demirel, hastaneden taburcu olan bebekleri ve aileleri mutlu görmenin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Demirel, “Her şey bir tarafa gerçekten belki de bu mesleğin, bu işin en güzel tarafı bu canlar. Çocuklarımızı sağlıklı şekilde aramızda görmek, bunları mutlu görmek, sizleri mutlu görmek bizim için her şeyden çok daha önemli” dedi.
Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Çelik ise, “Günlük hastane pratiğimiz içerisinde gülen yüz, parlayan göz görmek çok nadirdir. Genelde sıkıntılı bir iş ile uğraşıyoruz. Ama şu anda salona baktığımda herkesin gözünde bir mutluluk, herkesin gözünde bir ışıltı, gülümseme. Bu beni ziyadesiyle mutlu etti. Bunun kaynağı da tabii ki miniklerimiz, bebeklerimiz, aceleci bebeklerimiz” şeklinde konuştu.

“Çok bebek taburcu ediyoruz”
Hastane Medikal Direktörü, Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs de, hastanede tedavi gören diğer prematüre bebeklerin de bir an önce taburcu olması dileğinde bulunarak, “Bu zorlu süreç. Hakikaten çok zorlu bir süreç. Görüyorum ki gelen mezunlarımızın daha çoğu küçük bebekler. 25 hafta, 24 hafta ve o civarda olan bebekler. Bunlar hakikaten zor bebekler. Bizim Türkiye’de bu işe ilk başladığımızda buna yaşamasına sıfır ihtimal verilen bebeklerdi. Çok şükür ki Cenabı Allah bize bu günleri gösterdi. Bu hastanede de yönetimimiz bize imkanları, ekonomik anlamda, ciddi anlamda destek vererek bu ortamı hazırladılar. Çok ciddi bir çalışmayla buna şahit oluyorsunuz. Gönül istiyor ki buraya gelen her bebeği mezun edelim, taburcu edelim. Ama bazen bu mümkün olmuyor. Ama genel anlamda baktığımız zaman istatistik dediğimiz rakama baktığımız zaman iyi bir yerdeyiz. Çok bebek taburcu ediyoruz, hızlı taburcu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Genel anlamda çok iyi bir başarı elde ettik”
Yenidoğan Sorumlu Hemşiresi Gülay Çelik ise, “Gayet güzel günler yaşadık. Bazı olumsuz durumlar olmuştur mutlaka. Yaşayamayan bebeklerimiz de oldu ama genel anlamda çok iyi bir başarı elde ettik. Bunda tabii hastanemizin büyük katkıları var. Her konuda bize destek oldular. Tabii bunda en önemli şey sizler gibi anlayışlı aileler ile bu yola devam ettik” diye konuştu.
Çocukları prematüre olarak doğan ve zorlu süreçler yaşadıklarını belirten Sami Kayalar da, “Ben Rahmi hocamızdan, Gülay ablamızdan, diğer hemşire kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum. Onların emeği hepimizin üzerinde büyük. Tabii ki birçok acı çektik, hüzünlü günlerimiz oldu. Mutlu günlerimiz oldu. Ama hepsini bir aile ortamında birlikte paylaştığımız için çok mutlu olduk” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu olan bebeklere mezuniyet belgesi verildi. Yenidoğan yoğun bakımı hemşireleri tarafından Yenidoğan Marşı söylendi. Etkinlik kapsamında müzik dinletileri gerçekleştirildi. Program Dünya Prematüre Günü pastasının kesilmesinin ardından sona erdi.

KONYA

17 Kasım 2019 Pazar

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