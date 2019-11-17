Kamyon arkasında tehlikeli bisiklet yolculuğu kamerada

Konya’da bir kişinin bisikletiyle kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği ve yaşı tespit edilemeyen bir kişinin bisikletiyle kamyonun arkasına tutunarak gitmesi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bisikletlinin canını hiçe sayarak, yaklaşık 60 kilometre hızla giden kamyonla birlikte kilometrelerce yol alması kazaya davetiye çıkardı. Bir süre sonra gözlerden kaybolan bisiklet sürücüsünün yolculuğunun nereye kadar devam ettiği bilinmiyor.

KONYA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.