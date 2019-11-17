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KSO üyeleri, finansmana daha ucuz ulaşacak

İHA

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, üyelerinin finansmana daha ucuz erişimini sağlamak amacıyla Albaraka Türk Katılım Bankası ile iş birliği protokolü imzalandı.

KSO üyeleri, finansmana daha ucuz ulaşacak

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, üyelerinin finansmana daha ucuz erişimini sağlamak amacıyla Albaraka Türk Katılım Bankası ile iş birliği protokolü imzalandı.
KSO ile Albaraka Türk Katılım Bankası arasında, KSO üyelerinin finansmana ucuz erişimini sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol imza töreninde konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) en büyük sorunlarından bir tanesinin finansmana erişim olduğunu, bu sorunun çözümü için de oda olarak bir takım çalışmalar yaptıklarını söyledi. Daha önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredilerine de oda olarak büyük destek verdiklerini ifade eden Kütükcü, "KOBİ'lerimizin finansmana daha ucuz erişimi noktasında sorunlar yaşadığını biliyoruz. İşletmelerimizin bu sorunlarına çözüm bulabilmek için Konya Sanayi Odası olarak çeşitli çalışmalar yürüttük. Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen Nefes Kredilerine oda olarak destek vererek, sanayicilerimizin yanında olmuştuk. Bugün de Albaraka Türk Katılım Bankamız ile yaptığımız protokol kapsamında üyelerimizin, 300 bin liraya kadar 36 ay vadeli 1,07 kar oranı ile piyasa koşullarından daha ucuz bir şekilde finansmana erişimine olanak sağlayacağız. Üyelerimiz odamızdan alacakları oda kayıt sureti ile bu kampanyadan yararlanabilecekler. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Albaraka Türk Katılım Bankası Büsan Şube Müdürü Ömer Kuyucu ise, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, KSO üyelerini, protokol kapsamında oluşturulan uygun fiyatlı finansmanlardan yararlanmaya davet etti.

KONYA

17 Kasım 2019 Pazar

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