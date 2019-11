Milletvekili Özboyacı ve Başkan Kavuş Uluslararası Gençlik Akademisi’nde

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Uluslararası Gençlik Akademisi’ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Fatih Caddesinde bulunan Uluslararası Gençlik Akademisi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, akademi idarecileri ve yetkilileri tarafından karşılanan Özboyacı ve Kavuş ziyaretlerinde, akademide gençlik için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Meram gençliği adına daha fazla nelerin yapılabileceğinin de konuşulduğu ziyarette, gençlik projelerine sunulabilecek katkılar istişare edildi.



“Gövdemizi taşın altına koymaya her daim hazırız”

Gençlerin ülkelerin ve şehirlerin en büyük dinamizmi olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu dinamizmi canlı tutmak, eğitimle geliştirmek ve doğru kanalize ederek Türkiye’nin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek mecburiyetlerinin olduğunu söyledi. Türkiye’nin sadece 2053 ve 2071 hedeflerine değil 2023 hedefi ve vizyonu için bile gençliğin en önemli aktör olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Bu hazineyi layıkıyla harekete geçirmek adına, kurum olarak üzerimize düşenin fazlasını yapmaya ve sadece elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya her daim hazırız” şeklinde konuştu.



“Yeni dünyanın temellerini el birliği ile atıyoruz”

Son 17 yıllık dönemde gençlerin eğitimlerine katkı sunmak, sosyal hayatlarını renklendirmek, spor aktivitelerini rahatlıkla yapabilmeleri, hayalleri ve kariyer hedeflerini gerçekleştirebilmeleri adına önemli yatırımların hayata geçirildiğini aktaran AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise, “Bu noktada yapılan hiçbir yatırımı yeterli görmedik. Her gün yenilerini ekleme gayretinde olduk. Çünkü bu çatıların altında sadece Türkiye’nin değil, yeni dünyanın temellerini el birliği ile atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Özboyacı ve Başkan Kavuş, ziyaretin ardından Uluslararası Gençlik Akademisi’nin altında bulunan Meram Nüfus Müdürlüğüne de bir ziyarette bulunarak kendi nüfus kayıtlarını inceledi.

