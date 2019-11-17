Büyükşehir’den kültür sanat söyleşileri

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatını canlı tutmak amacıyla merkez Meram Belediyesi ile birlikte kültür, sanat, edebiyat söyleşileri gerçekleştiriyor.

Söyleşilerin bu haftaki konuğu Şair Ali Ayçil oldu. Moderatörlüğünü EdebiyatçıYazar Abdullah Harmancı’nın yaptığı, “Dergiler ve Günümüz Türk Şiiri” konulu söyleşide Şair Ayçil, katılımcılara dergilerin ve şiirin insan hayatındaki önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Kültür, Sanat, Edebiyat Söyleşileri Cumartesi günleri saat 14.00’te birbirinden değerli konu ve konuklarla düzenlenmeye devam edecek.

KONYA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

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