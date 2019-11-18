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Hasır ve sepet sanatı Karatay’da yeniden canlanıyor

İHA

Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi, Türk kültüründe yüzlerce yıllık geçmişe sahip hasır ve sepet dokumacılığı sanatını Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi'yle imzalanan işbirliği protokolüyle yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Hasır ve sepet sanatı Karatay’da yeniden canlanıyor

Konya’nın Karatay İlçe Belediyesi, Türk kültüründe yüzlerce yıllık geçmişe sahip hasır ve sepet dokumacılığı sanatını Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi’yle imzalanan işbirliği protokolüyle yeniden canlandırmayı hedefliyor.
Karatay Belediyesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi arasında geçtiğimiz günlerde önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın 31 Mart Yerel Seçimleri Seçim Beyannamesi’nde yer alan proje, toplumda dezavantajlı durumdaki bireylerin toplumsal hayata yeniden kazandırılmasının yanı sıra söz konusu bireylerin üretime yönlendirilmesini amaçlıyor. 'Tatlıcak’ta Hasır ve Sepet Sanatı Yeniden Canlanıyor' adlı projeyle dezavantajlı grupta bulunan 20 kadın ve 20 erkek vatandaşa hasır ve sepet sanatının Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından öğretilmesi, eğitimin sonunda da kursiyerlerin bu sanatı bir meslek olarak edinmeleri ve üretilecek hasır ile sepetlerin satışıyla aile ekonomilerine katkı sunulması hedefleniyor. Proje, bu yönlerinin yanında yüzlerce yıllık geçmişe sahip hasır ve sepet dokumacılığı sanatının da yeniden canlandırılmasını amaçlıyor.
Proje hakkında bilgi veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projenin toplumdaki dezavantajlı grupların zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sunacağını belirterek, bu projenin aynı zamanda da bölgedeki diğer dezavantajlı insanlara da bir ilham kaynağı ve umut ışığı olacağına inandığını söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Geçtiğimiz günlerde projemizin protokolünü KOP Bölge Kalkınma İdaresi ile imzaladık. Projemiz kapsamında Tatlıcak Tesisleri’nde Halk Eğitim Merkezinin eğitim modülüne uygun olarak 20’şerli 2 gruba toplam 256 saatlik eğitim verilecek. Eğitimlerin sonunda katılımcılar, evlerinde ürettikleri hasır ve sepet ürünleri belediyemiz tarafından oluşturulacak satış noktasında pazarlanacak ve satışı sağlanacak. Amacımız hem sosyal anlamda bölgesel gelişmişlik farkını en aza indirmek hem de dezavantajlı gruplarımızın ekonomik ve sosyal hayatta var olabilmesine katkıda bulunmak” şeklinde konuştu.

“Projemizi kısa sürede hayata geçireceğiz”
Kılca, söz konusu projeyle yalnızca toplumdaki dezavantajlı grupların topluma kazandırılmasını ve üretime yönlendirilmesini değil aynı zamanda Türk kültürünün önemli bir unsuru olan hasır ve sepet sanatının da yeniden canlandırılmasını amaçladıklarını kaydederek, “Maalesef özellikle son yıllarda plastik kullanımı çok arttı ve hasır sepetler hem plastik ürünlere yenilmiş oldu hem de bu sanat dalı, unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu projeyle hem söz konusu kültürümüzün yaşatılmasını hem de plastiğe olan bu yönelmenin azalmasına katkı sunmak istiyoruz. Dolasıyla bu projemiz, geleneksel el sanatlarının kültürel mirasımız olduğu anlayışıyla bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması, kültürel benliğin ve özgünlüğün korunabilmesi ile bu sanatın turistik değer olarak sunmak amacıyla başlattığımız çalışmamızda sona geldik. Projemizi kısa sürede hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

KONYA

18 Kasım 2019 Pazartesi

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