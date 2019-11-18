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Benin Cumhuriyeti büyükelçisi MÜSİAD Konya Şubesi'nin konuğu oldu

İHA

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa konuk olan Benin Cumhuriyeti Büyükelçisi Issiradjou İbrahim Gomina, Benin Cumhuriyeti'nin ticari fırsatlarını anlattı.

Benin Cumhuriyeti büyükelçisi MÜSİAD Konya Şubesi'nin konuğu oldu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa konuk olan Benin Cumhuriyeti Büyükelçisi Issiradjou İbrahim Gomina, Benin Cumhuriyeti’nin ticari fırsatlarını anlattı.
MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Konya, Aksaray, Karaman ve Seydişehir Şube üyelerinin de yer aldığı bir konferans düzenlendi.
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “4 yılı aşkın bir süredir Afrika ülkeleriyle yakından ilgileniyoruz. Afrika, pazar olarak büyük bir potansiyele sahip ve gelecekte de dünyanın en büyük ekonomilerden biri olacak. Bu yüzden, Afrika’daki yerimizi çok geç kalmadan almamız gerekiyor. Afrika kıtası ile kazan kazan politikasını sürdürmeye devam edeceğiz. İhracatın ülkemiz için çok önemli olmasının yanı sıra, MÜSİAD’ın bir diğer misyonu da, üyeler arasındaki işbirliğini artırmak. Bu kapsamda Karaman, Aksaray ve Seydişehir üyelerini, şubemizde üyelerimizle buluşturarak bölgesel iş geliştirme toplantısı düzenledik. Oldukça verimli geçen programda, MÜSİAD üyeleri birçok yeni iş bağlantısı yaptı” dedi.

“Benin, son dönemlerde büyük bir gelişme kaydetmektedir”
Konferansa konuk olan Benin Cumhuriyeti Büyükelçisi Issiradjou İbrahim Gomina ise, “Benin Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer almaktadır. Atlas okyanusunda limanının bulunması Benin Cumhuriyeti için çok büyük bir avantajdır. 11,5 milyon nüfusu bulunan Benin’in ekonomisi daha çok ihracata dayalıdır. Dünyanın birçok yerinden Afrika kıtasına gönderilen ürünler, Benin limanından Afrika ülkelerine aktarılmaktadır. Benin, son dönemlerde büyük bir gelişme kaydetmektedir. Benin’de artan kamu yatırımları ekonomik büyümeyi artırmıştır. 20162021 Hükümet Eylem Programı (PAG) kapsamında yer alan yatırımların maliyeti 15 milyar doları aşacaktır. Benin, 2017’de yüzde 4, 2018’de ise yüzde 6’lık bir büyüme oranı kaydetti. 2019 Ocak ayında ise ortalama yüzde 4,1’lik bir büyüme yakaladı. Uluslararası Para Fonu’na (IMF) göre, Benin’in ekonomik büyümesinin 2019’da yüzde 6,3’e, 2020’de yüzde 6,7’ye ulaşması beklenmektedir” şeklinde konuştu.

“Benin, yer altı kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülkedir”
Bu rakamların, Benin hükumetinin hayata geçirdiği reformların meyve verdiğine işaret ettiğini kaydeden Büyükelçi Gomina, “Benin Hükümeti tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen Uluslararası Madencilik, Taş Ocakçılığı ve Petrol Fuarı, ülkemize yabancı yatırımcıların ilgisini artırmıştır. Çünkü Benin, yer altı kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülkedir. 20 yıldır demokrasi ve siyasi istikrar kazanan, hızla gelişen bir Batı Afrika ülkesi konumunda olan Benin, güvenilir ekonomik büyüme, istikrarlı enflasyon ve kamu maliyesi ile Afrika ve Uluslararası Finansal Kurumların güvenini sağlamlaştırmaktadır. Benin, ECOWAS ve UEMOA üyeliği ve ana bölgesel pazarları olan Nijerya’ya yakınlığı sayesinde 300 milyondan fazla tüketicinin bulunduğu geniş bir pazarın kalbinde yer almaktadır. Ülke, coğrafi konumu, limanı ve havalimanı ile Nijer, Mali, Burkina, Faso ülkelerine açılan kapıdır. Batıdan Doğu’ya, Batı Afrika’nın beş kıyı ülkesinin başkentlerini, başkentlere bağlayan AbidjanLagos koridorunda bulunan Benin, ticaretin kolaylaştırılması için bir fırsat oluşturmaktadır. Benin Hükümet tarafından yapılan çeşitli reformlar sayesinde sürekli gelişen yatırım için cazip bir iş ortamına sahiptir. Sizleri Benin Cumhuriyeti’ne yatırım yapmaya ve birlikte hareket etmeye davet ediyorum. Güven ve istikrar sayesinde uzun yıllar çalışabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Program, Başkan Okka’nın Benin Cumhuriyeti Büyükelçisi Gomina’ya hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.

KONYA

18 Kasım 2019 Pazartesi

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