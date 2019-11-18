Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, BeyşehirSeydişehir karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir’den Beyşehir yönüne giden Tunahan Hikmet (26) idaresindeki 42 B 1414 plakalı otomobil, Bayavşar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen İ.U. idaresindeki 42 ACY 900 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçtan yaralı olarak çıkarılan hafif ticari aracın sürücüsü ve M.B.D. adlı yolcu kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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