Altın fiyatları ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu bulundu.

Selçuklu ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, nesli tükenmekte olan ve Türkiye´de ender görülen balaban kuşu buldu. İhbar üzerine mahalleye giden Doğa Koruma Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü ekipleri, yorgun düşen kuşu alıp, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.



KONYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:44

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.