Konya'da metruk bina alev alev yandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde metruk bir bina çıkan yangında alev alev yandı.

Yangın, Akşehir Altunkalem Mahallesi İsa Çıkmazı Sokakta bulunan ve yıkılma tehlikesi olan metruk binada çıktı. Edinile bilgiye göre, metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanına müdahale etti. Alevlerin kısa zamanda sardığı bina tamamen tutuşurken, dar sokakta karşı sırada bulunan binalara yangının sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı. Bu sırada mahalledeki elektrik kesilerek önlem alındı. KOSKİ ve itfaiye araçları ile sürekli su takviyesi yapılan yangın söndürme çalışmaları devam ederken, emniyet güçleri de meraklı vatandaşları olay yerine yaklaştırmamak için tedbir aldı. Yanan binanın yan tarafının boş olması ve rüzgarın da olmaması nedeniyle alevler diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

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