Selçuklu Belediyesinden sıfır atık çalışmalarına tam destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Selçuklu Belediyesinden sıfır atık çalışmalarına tam destek

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık" çalışmalarına ilçede sürdüğü projeler ile tam destek veriyor.

Selçuklu Belediyesinden sıfır atık çalışmalarına tam destek

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık” çalışmalarına ilçede sürdüğü projeler ile tam destek veriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği 'Sıfır Atık" çalışması Selçuklu ilçesinde geniş yer buldu.
2018 yılında belediye hizmet binası ve belediyeye ait tüm tesislerde Sıfır Atık çalışmalarını başlatan Selçuklu Belediyesi ilçede bulunan 13 kamu kurumu ve bu kurumlara bağlı bulunan tüm binalar ile 489 okulda sıfır atık uygulamasını hayata geçirdi. Selçuklu Belediyesi, pilot olarak belirlediği 200 dairelik site içerisinde 7 farklı türde atığın kaynağında ayrı toplanmasını sağlayan kağıt, karton, plastik, metal, cam, tekstil atığı, atık elektrikli ve elektronik eşya, atık pil sıfır atık toplama noktası oluşturdu. Tüm bu çalışmalar 8 bin adet iç mekan kutusu, 550 adet konteyner, 18 adet atık ilaç toplama kutusu ve 3 bin adet atık pil toplama kutusu ile gerçekleştiriliyor.

Konya'nın ilk atık getirme merkezi Selçuklu'da
Selçuklu'da oluşturulan 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi ile 13 türde atık (kağıt/karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, kurşunlu piller, pil ve aküler, floresan lamba, hacimli atık ve ömrünü tamamlamış lastik, atık elektrikli elektronik eşya,atık ilaç ve bitkisel atık yağ) evsel atıklardan ayrı olarak toplanarak daha sağlıklı bir geleceğin temelleri oluşturuluyor. Bununla birlikte iki adet “Mobil Atık Getirme” merkezinde, 6 farklı türde atık (plastik, metal, cam, atık pil, bitkisel atık yağ ve atık elektrikli elektronik eşya) kaynağından ayrı olarak toplanıyor. Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl boyunca konutlarda yüz yüze bilgilendirme programları gerçekleştirilirken, çevre bilincinin genç nesillere de aktarılması hedefleniyor. Selçuklu Belediyesi tarafından 2019 yılında 62 bin 440 konuta kapıda yüz yüze eğitim çalışması yapıldı. 32 okuldan 3 bin 568 öğrenci sıfır atık konularında bilgilendirilirken ayrıca 26 okuldan 2 bin 80 öğrenci Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisine götürülerek uygulamalı eğitim aldı.

Selçuklu'da 700 bin ağacın kesilmesi önlendi
Selçuklu Belediyesi, uyguladığı temizlik ve geri dönüşüm projeleri ile tasarrufu ön planda tutuyor. İlçede son 5 yılda 91 bin 153 ton karışık ambalaj atığı toplanarak 700 bin 000 adet ağacın kesilmesi önlendi. Çalışmalarla 1 milyon 148 bin 528 metreküp su tasarrufu, 382 milyon 842 bin 600 kwh enerji tasarrufu, 11 milyon 849 bin 890 kilogram ham madde tasarrufu ve 911 bin 530 litre benzin tasarrufu sağlanırken 18 bin 895 kg atık pil toplanarak 3 milyon 779 bin metrekare toprağın kirlenmesi önlendi.

"Amacımız daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan sıfır atık çalışmalarına Selçuklu Belediyesi olarak tam destek verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'da sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz. Amacımız doğal kaynakların korunması,israfın önlenmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Selçuklu bırakmak" dedi.

KONYA

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Büyükşehir’den Ulaşım Postası
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den Ulaşım Postası
Konya SMMMO Danışma meclisi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Konya SMMMO Danışma meclisi toplantısı yapıldı
‘Kardeşim Olur musun?’ projesi Türkiye’ye örnek oluyor
YEREL HABERLER ‘Kardeşim Olur musun?’ projesi Türkiye’ye örnek ...
Yıldız Kenter’in ismi sanatçıların köyünde yaşatılacak
YEREL HABERLER Yıldız Kenter’in ismi sanatçıların köyünde ...
Süper iyi günler oyunu sobe için sahne aldı
YEREL HABERLER Süper iyi günler oyunu sobe için sahne aldı
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Açık unutulan damperli dorse yol tabelasına takıldı
YEREL HABERLER Açık unutulan damperli dorse yol tabelasına takıldı
Park halindeki kamyon yandı
YEREL HABERLER Park halindeki kamyon yandı
Konya'da nesli tükenmekte olan Balaban kuşu bulundu
YEREL HABERLER Konya'da nesli tükenmekte olan Balaban kuşu bulundu
Otomobil ile tramvay yoluna giren sürücüye 4 bin lira ceza
YEREL HABERLER Otomobil ile tramvay yoluna giren sürücüye 4 bin lira ...
Konya'da metruk bina alev alev yandı
YEREL HABERLER Konya'da metruk bina alev alev yandı
Konya'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu bulundu
YEREL HABERLER Konya'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu bulundu
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
Akşehir’de karayolları değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Akşehir’de karayolları değerlendirme toplantısı
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi yaralı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 5 kişi ...
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Selçuk’ta “Engelli Öğrenci Birimi Hatıra Ormanı” oluşturuldu
YEREL HABERLER Selçuk’ta “Engelli Öğrenci Birimi Hatıra Ormanı” ...
Benin Cumhuriyeti büyükelçisi MÜSİAD Konya Şubesi'nin konuğu oldu
YEREL HABERLER Benin Cumhuriyeti büyükelçisi MÜSİAD Konya Şubesi'nin ...
Konya'da 112 çalışanları 'Paşa' için gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Konya'da 112 çalışanları 'Paşa' için gözyaşı döktü
Atık sudan üretilen gübre, ülke ekonomisine kazandırılıyor
YEREL HABERLER Atık sudan üretilen gübre, ülke ekonomisine ...
Kulu’da yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Kulu’da yoğun sis etkili oldu
Hasır ve sepet sanatı Karatay’da yeniden canlanıyor
YEREL HABERLER Hasır ve sepet sanatı Karatay’da yeniden canlanıyor
Milletvekili Kara: “Suça sürüklenen çocukların sorunları incelenmeli”
YEREL HABERLER Milletvekili Kara: “Suça sürüklenen çocukların ...
MMO üyeleri turnuvada buluştu
YEREL HABERLER MMO üyeleri turnuvada buluştu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X