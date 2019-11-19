Selçuklu Belediyesinden sıfır atık çalışmalarına tam destek

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık” çalışmalarına ilçede sürdüğü projeler ile tam destek veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflendiği 'Sıfır Atık" çalışması Selçuklu ilçesinde geniş yer buldu.

2018 yılında belediye hizmet binası ve belediyeye ait tüm tesislerde Sıfır Atık çalışmalarını başlatan Selçuklu Belediyesi ilçede bulunan 13 kamu kurumu ve bu kurumlara bağlı bulunan tüm binalar ile 489 okulda sıfır atık uygulamasını hayata geçirdi. Selçuklu Belediyesi, pilot olarak belirlediği 200 dairelik site içerisinde 7 farklı türde atığın kaynağında ayrı toplanmasını sağlayan kağıt, karton, plastik, metal, cam, tekstil atığı, atık elektrikli ve elektronik eşya, atık pil sıfır atık toplama noktası oluşturdu. Tüm bu çalışmalar 8 bin adet iç mekan kutusu, 550 adet konteyner, 18 adet atık ilaç toplama kutusu ve 3 bin adet atık pil toplama kutusu ile gerçekleştiriliyor.



Konya'nın ilk atık getirme merkezi Selçuklu'da

Selçuklu'da oluşturulan 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi ile 13 türde atık (kağıt/karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, kurşunlu piller, pil ve aküler, floresan lamba, hacimli atık ve ömrünü tamamlamış lastik, atık elektrikli elektronik eşya,atık ilaç ve bitkisel atık yağ) evsel atıklardan ayrı olarak toplanarak daha sağlıklı bir geleceğin temelleri oluşturuluyor. Bununla birlikte iki adet “Mobil Atık Getirme” merkezinde, 6 farklı türde atık (plastik, metal, cam, atık pil, bitkisel atık yağ ve atık elektrikli elektronik eşya) kaynağından ayrı olarak toplanıyor. Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl boyunca konutlarda yüz yüze bilgilendirme programları gerçekleştirilirken, çevre bilincinin genç nesillere de aktarılması hedefleniyor. Selçuklu Belediyesi tarafından 2019 yılında 62 bin 440 konuta kapıda yüz yüze eğitim çalışması yapıldı. 32 okuldan 3 bin 568 öğrenci sıfır atık konularında bilgilendirilirken ayrıca 26 okuldan 2 bin 80 öğrenci Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisine götürülerek uygulamalı eğitim aldı.



Selçuklu'da 700 bin ağacın kesilmesi önlendi

Selçuklu Belediyesi, uyguladığı temizlik ve geri dönüşüm projeleri ile tasarrufu ön planda tutuyor. İlçede son 5 yılda 91 bin 153 ton karışık ambalaj atığı toplanarak 700 bin 000 adet ağacın kesilmesi önlendi. Çalışmalarla 1 milyon 148 bin 528 metreküp su tasarrufu, 382 milyon 842 bin 600 kwh enerji tasarrufu, 11 milyon 849 bin 890 kilogram ham madde tasarrufu ve 911 bin 530 litre benzin tasarrufu sağlanırken 18 bin 895 kg atık pil toplanarak 3 milyon 779 bin metrekare toprağın kirlenmesi önlendi.



"Amacımız daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan sıfır atık çalışmalarına Selçuklu Belediyesi olarak tam destek verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'da sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz. Amacımız doğal kaynakların korunması,israfın önlenmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Selçuklu bırakmak" dedi.

KONYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

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