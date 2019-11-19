Süper iyi günler oyunu sobe için sahne aldı

Otizmli bir gencin hayat hikayesini anlatan “Süper İyi Günler” tiyatro oyunu geliri Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'na bağışlanmak üzere Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahne aldı.

Konya’da otizme mavi ışık yakarak otizmli bireylere ve ailelerine umut olan SOBE Vakfı için sahne alan “Süper İyi Günler” tiyatro oyunu Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahne aldı. Oyununun gelirleri SOBE’ye aktarılırken bir kez de tiyatro kanalıyla otizme dikkat çekildi. Anadolu Oditoryum Salonunda sahne alan Süper İyi Günler Oyunu Christopher'ın matematiksel zekasını kullanarak deneyimli dedektiflerin bile çözemediği gizemli bir cinayeti çözmesini konu alıyor. Bu gösteriminden elde edilen gelir, SOBE Vakfı'nın çalışmalarını desteklemek için bağışlandı. Yoğun ilgi gösterilen oyunun bitiminde oyuncular seyircilerden büyük beğeni topladı. Daha sonra Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve SOBE Vakıf Başkanı Mustafa Ak oyunculara oyun sonrasında çiçek takdim etti.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenen oyuna Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, SOBE Vakıf Başkanı Mustafa Ak, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

KONYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

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