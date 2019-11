Yıldız Kenter’in ismi sanatçıların köyünde yaşatılacak

Vefat eden usta tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter’in adı Konya’nın Hüyük ilçesinde sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran köyünde yaşatılacak.

91 yaşında hayata gözlerini kapayan, ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan tiyatro ve sinemanın ünlü ismi Yıldız Kenter için Konya’nın Hüyük ilçesinde bulunan sanatçılara ait Sonsuz Şükran köyünde bulunan Büyük Ustalar Çınarlığı’na çınar fidanı dikimi gerçekleştirildi. Çavuş Mahallesinde kurulu bulunan köyün Büyük Ustalar Çınarlığı’nda bir araya gelen büyük bölümü heykeltıraşlardan oluşan sanatçılar ve mahalle sakinleri usta tiyatro oyuncusunun anısına bir çınar fidanını toprakla buluşturdu. Fidanın dikimi esnasında ellerine kürek alarak açılan çukura kürekle toprak atan sanatçılar, ardından can suyu verdi.

Sonsuz Şükran köyünün kurucusu Mehmet Taşdiken yaptığı açıklamada, Yıldız Kenter’in ani ölümüyle sanat dünyasından bir yıldızın daha kaydığını belirterek, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Yıldız Kenter ismini yaşatabilmek için sanatçılar olarak yine Büyük Ustalar Çınarlığı’nda bir araya geldiklerini anlatan Taşdiken, “Ömrü tiyatroda ve tiyatro sahnesinde geçen, kent oyuncularının kuruluşunun 45.yılında yeniden ‘Ben Anadolu’yu seyirciyle buluşturan Yıldız Kenter’i bugün de Anadolu bağrına basıyor. Yıldız Kenter, yüzlerce yıl burada büyük ustalar için inşa ettiğimiz vefa çınarlığında ismiyle yaşamaya devam edecek” dedi.

Fidan dikimine katılan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ise son yüzyıla damgasını vurmuş bir yıldız olan Yıldız Kenter adına bir süre önce kurmuş oldukları hatıra ormanına çınar fidanı diktiklerini belirterek, “Daha önce de onlarca kez dikmiştik. Hayatını kaybeden değerlerimiz için bugün bir yenisini ekledik. Bu çınar da ölümsüzleşecek Yıldız Kenter gibi. İnşallah, her su döktüğümüzde, her etrafından geçtiğimizde onu anımsayacağız. Onlar hep burada yaşayacaklar. Ne kadar da aramızdan ayrılsalar da bu sanatçılarımızı sonsuz şükran köyümüzde hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Fidan dikimine katılan sanatçılar da Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi olan ve adı gibi yıldız olduğunu belirttikleri Yıldız Kenter’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirirken, yeri doldurulamayacak gerçek bir sanatçı olduğunu sözlerine ekledi.

Sanat ve kültür dünyasının önemli isimlerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak maksadıyla Sonsuz Şükran köyünde bir vefa projesi olarak kurulan çınarlığa daha önce de ebediyete intikal eden Ara Güler, Semavi İyice, Erol Büyükburç, Neşet Ertaş, Yaşar Kemal, Cengiz Aytmatov, Burhan Doğançay, Yavuz Özkan, Haluk Dursun ve Mehmet Ali Birand gibi Türk dünyasının önemli değerleri için çınar fidanı dikilmişti.

KONYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:44

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.