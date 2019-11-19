‘Kardeşim Olur musun?’ projesi Türkiye’ye örnek oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, savaş ve çeşitli nedenlerle Türkiye’ye sığınan mülteci çocukların topluma adaptasyonlarını kolaylaştırmak amacıyla ‘Kardeşim Olur Musun?’ projesini sürdürüyor.

Savaş ve çeşitli nedenlerle Türkiye’ye sığınan mülteci çocukların topluma adaptasyonlarının sağlanması ve savaştan kalan kötü anılarının unutturulması amacıyla üç yıldır sürdürülen proje kapsamında, gençler her hafta farklı bir içerikle etkinlikler gerçekleştirerek çocuklarla bir araya geliyor. Eğitici ve eğlenceli faaliyetlerin yer aldığı etkinliklerde çocukların sosyolojik ve psikolojik açıdan gelişmesine katkı sağlamaya gayret eden Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi gençler, proje boyunca birçoğu öksüz ve yetimlerden oluşan mülteci çocuklarla bire bir ilgileniyor. Türkiye’ye örnek olan projede görev alan öğrenciler, iletişim kurabilen, empati yapabilen, eğitici ve örnek teşkil edecek nitelikteki gönüllü üniversite öğrencileri arasından mülakat ile belirleniyor.

KONYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

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