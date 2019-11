Konya SMMMO Danışma meclisi toplantısı yapıldı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası (SMMM)'nda gerçekleştirilen Danışma Meclisi Toplantısında, Danışma Meclisi Başkanlığına Rafet Baş seçildi.

Konya SMMMO tarafından her yıl gerçekleştirilen danışma meclis toplantısı oda binasında yapıldı. Çok sayıda üyenin katıldığı toplantıda Danışma Meclis Başkanılığına Rafet Baş seçildi. Toplantıda konuşan Danışma Meclisi Başkanı Rafet Baş “Meslektaşlar olarak her zaman Odamızın yanında ve destekçisi olmamız gerekiyor. Odamız mesleki ve sosyal anlamda birçok faydalı etkinlik gerçekleştiriyor. Bu sebeple Oda Başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bugün ki Danışma Meclisi toplantımızın da mesleğimiz ve Odamız için faydalı bir toplantı olmasını diliyorum” dedi.

Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "Eğitim faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Birçok meslektaşımız seminerlerimize yoğun ilgi gösteriyor. 2 bin 430 üyemiz ve 300 stajyerimiz hizmet ederek, her zaman eğitimi ve mesleki gelişimi destekleyerek her türlü faaliyetimize devam ediyoruz. Özellikle son dönemlerde bağımsız denetim, bilirkişilik ve uzlaştırmacılık eğitimlerine ağırlık verdik. Meslektaşlarımızın bu eğitimleri almasına yardımcı olduk. Kısa süre önce 19. Anadolu Odaları Eğitim Seminerimizi Konya’dan ve Türkiye'nin dört bir yanından meslektaşlarımızın katılımıyla başarıyla tamamladık. Bugüne kadar atamayla seçilen ilçe temsilcilerimizi o ilçede yaşayan meslektaşlarımızın kararına bırakarak ilçe temsilcimizi seçimle gerçekleştirdik. Ayrıca 8 komisyonumuzun da atamalarını yaparak atanan meslektaşlarımıza tebligatlarını yaptık. Bunların yanında Selçuk üniversitesiyle birlikte düzenlediğimiz yüksek lisans eğitimleri, sınavlara hazırlık kursları ve mesleki anlamda bilgilerimizi güncellemek ve yeni çıkan mevzuatları takip etmek için üyelerimize yönelik eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor" dedi.



"Dijital dönüşümü hızlı gerçekleştiriyoruz"

Başkan Erdal, "Seminerlerimizin yanında odamızın dijital dönüşümünü de hızla gerçekleştiriyoruz. Yeni web sitemizi ve odamızın mobil uygulamasını yıl sonuna kadar inşallah yetiştireceğiz. Bunun yanında Odamızın Whatsapp hattını işleme alarak üyelerimize kısa mesajın yanında whatsapp üzerinden de ulaşacağız. Ayrıca eimzalı sertifika dönemini kısa süre içerisinde başlatıyoruz. Üyelerimizin katıldığı bütün eğitim faaliyetlerinden sonra eposta adreslerine eimzalı sertifikalarını göndereceğiz. TÜRMOB’un sürekli eğitim programı için de önem arz eden eimzalı sertifikaya meslektaşlarımız istedikleri yerden kolayca ulaşabileceklerdir" şeklinde konuştu.

Oda Başkanı Abdil Erdal’ın açılış konuşmasından sonra Danışma Meclisi toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

