SÜ’de “Aliya İzzet Begoviç” anıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi tarafından sosyal etkinlikler çerçevesinde “Bir Varoluş Mücadelesi Bosna Hersek ve Aliya İzzet Begoviç” paneli düzenlendi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, “Bosna Hersek’e 2010, 2018, 2019 yıllarında geziler düzenledik. Ne halde olduğunu adım adım gören biri olarak, aynı şeylerin şu anda ülkemizde de uygulandığını birlik ve beraberliğimizin yok edilmeye çalışıldığını, bu üzerinde yaşadığımız cennet vatanı parçalamak adına yedi düvelin üzerimize saldırdığı görüyoruz. Her türlü savaş tekniğinin kullanıldığı dönemde gerçekten Avrupa’nın göbeğinde bir soykırımın yaşandığı Bosna Hersek’in 3 buçuk yıla yakın bir sürede, savaş yılları içerisinde orada olan değerli Gazeteci Mehmet Kalay’ı dinleyeceğiz. Kendisine programımıza konuk olduğu için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

'19921995 Yılları Tarihe Tanıklığım' sunumunu anlatan Gazeteci Mehmet Kalay, “Bosna Hersek denilince akla Balkanlar geliniyor. Balkanlar denilince de eski Federal Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti akla geliyor. Yugoslavya denildiğinde Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Kosova’dan meydana gelen bir harita görüyoruz. Bunların hepsi eski Yugoslavya. 1990 yılında yenidünya düzeni, yenilenme hareketleri, SSBC yani bugünkü Rusya’nın dağılmasıyla Türki Cumhuriyetlerin meydana gelmesinden sonra beraber Glasnost ve Perestroyka hareketlerinin diğer ülkelere de yayılmaya başladı. Etkilenen ilk yer de Balkanlar oldu. Bosna Hersek denilince Aliya İzzet Begoviç’i anmamak olmuyor. Aliya İzzet Begoviç Hukuk Fakültesi mezunu ve aynı zamanda da Ziraat Fakültesini okumuştur. Yıllarca avukatlık yapan, batıyı çok iyi bilen ve anlayabilen bunun yanında İslami Bilimlerle de donanmış bir Osmanlı evladıdır. Aliya İzzet Begoviç teşkilatçı bir insan olduğu için Bosna Hersek’in ilk devlet başkanı seçildi. Ve Bosna Hersek’te 509 yıldır Ayvaz Dede Şenliği anma törenleri düzenleniyor” şeklinde konuştu.

Programa, SÜ Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Sarıtaş, Gazeteci Mehmet Kalay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

KONYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

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