KSO ile KGTÜ “Eğitim İşbirliği Protokolü” imzaladı

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) arasında ‘Eğitim İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Protokole göre, KSO üyesi sanayiciler, çalışanları ve eşleri ile birinci derecede yakınlarına KGTÜ tarafından lisans ve lisansüstü programlarda yüzde 10 indirim uygulanacak. Ayrıca KSO üyeleri, KGTÜ’nün Teknoloji Transfer Ofisi’nin hizmetlerinden yüzde 10 indirimli yararlanacak.

Protokol imza töreninde konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya sanayisi ve Konya ekonomisi hakkında bilgi verdiği sunumunda, Konya'nın üretim ve yatırım üssü olması için çalıştıklarını söyledi. Bu amaç doğrultusunda birçok kurum ve üniversite ile de iş birliği içinde olduklarını, ortak projeler geliştirdiklerini belirten Kütükcü, "Biz ülkemiz için, şehrimiz için, kurumlarımız için bir tuğla daha koyabilir miyiz, daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünüp, bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu bağlamda da birçok kurum ve kuruluş ile üniversiteler ile yakın çalışma mesaisi içerisinde bulunuyoruz. Konya Gıda ve Tarım Üniversitemizde bu kurumlarımızdan bir tanesi. Üniversite ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi ve önümüzdeki süreçte ortak çalışma alanları oluşturmayı biz de arzu ediyoruz" dedi.



"KGTÜ'nün asıl sahibi Konyalılar"

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır ise, Konya sanayisinin tek taraflı olarak değil, her yönüyle gelişen bir sanayi yapısına sahip olduğunu ve bunun da sevindirici olduğunu belirtti. Gıda sektörü ile sanayinin iç içe olduğunu ifade eden Çakır, "Konya sanayisinin birçok alanda üretim başarısı göstermesi, farklı sektörlerde öne çıkan bir sanayi yapısına sahip olması bizi ziyadesiyle umutlandırdı. Birçok sanayicimizin anne ve babası pancar tarlalarında çok emek sarf ettiler. Bizim üniversitemizi de onlar kurdu. Üniversitenin sahibi onlar. Öyle olunca Konya Sanayi Odamızın da, üniversitemizi sahiplenmesi ve ortak çalışmalar yapmamız bizi mutlu ediyor. Konya Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Protokolün kapsamı

Konuşmaların ardından iki farklı protokol imzalandı. Protokol kapsamında, KSO üyeleri ve çalışanları ile eş ve 1. derece yakınları lisans ve lisansüstü kazandıkları programa yüzde 10 burslu kayıt olabilecekler. KSO ve üyeleri, proje ve araştırmalarında KGTÜ TTO faaliyet alanına giren tüm konularda yüzde 10 indirimli danışmanlık hizmeti alabilecekler. KSO personeli ise lisansüstü programlardan yüzde 20 burslu yararlanacak.

Ayrıca, KSO aracılığıyla KGTÜ'de öğrenim görmek üzere kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler bir yıllık eğitim ücreti üzerinden yüzde 30 burslu kayıt yaptırabilecekler, bu öğrencilerin yurt dışı stajlarında staj yeri bulma konusunda KSO destek verecek.

KONYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

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