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KONYA'nın Kulu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada İsmail Aybek (57) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece Konya Ankara karayolunun 83'üncü kilometresinde meydana geldi. Avni Atmaca (47) yönetimindeki 33 DYZ 44 plakalı otomobil, dinlenme tesisinden çıktığı sırada Savaş Kaya'nın (37) kullandığı atık kağıt yüklü 06 SBV 03 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İsmail Aybek olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Avni Atmaca ve araçta bulunan Ertan Köker ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Atmaca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. TIR sürücüsü Savaş Kaya jandarma tarafından gözaltına alındı.



KONYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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