Beyşehir’de “Okulumda Sağlık Var” projesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, “Okulumda Sağlık Var” projesi kapsamında çok sayıda kişinin sağlık taramasından geçirildiği bildirildi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir yaptığı açıklamada, Beyşehir’de İlçe Sağlık Müdürlüğü başkanlığında İlçe Devlet Hastanesi, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve Selçuk Üniversite (SÜ) Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu işbirliğiyle “Okulumda Sağlık Var” projesinin hayata geçirildiğini belirtti. Ortak çalışma projesi çerçevesinde belirlenen bir günde belirlenen bir okulda eğitim gören öğrencilerin en az bir yakınını kanser taramasına getirmesinin amaçlandığını kaydeden Dr. Kendir, yürütülen sağlık çalışmalarının istatistiklerine ilişkin açıklamasında, “Kanser taramasına gelen kişilere ek olarak hipertansiyon, diyabet, obezite ve göz taraması da yapılmaktadır. Proje ilk olarak Esence Mahallemizde uygulanırken, buraya gelen uzman hekim, hemşire, ebe ve teknik personel ile öğrencilerin katıldığı 140 kişilik bir ekiple sağlık taraması faaliyeti yürütüldü. Ortaokulda öğrenim gören her öğrenci en az bir yakınını bu proje kapsamında tarama için okula getirdi. 100 kadar üniversite öğrencimiz de ev ev dolaşarak tüm mahalle sakinlerine faaliyetimiz hakkında bilgiler verdi. Bu kapsamda 653 başvuru aldık. 315 kişinin tansiyonu ölçüldü, yüksek çıkan 42 kişi dahiliye polikliniğine yönlendirildi” dedi.

Dr. Kendir, “310 kişinin kan şekeri ölçüldü. Kan şekeri 577 çıkan bir hastanın acil servise nakli yapıldı. 37 hasta kan şekeri yüksekliği sebebiyle dahiliye uzmanına yönlendirildi.108 kişinin kalın bağırsak kanseri taraması kapsamında gaitada gizli kan tetkiki yapıldı. Sonucu pozitif çıkan iki kişi genel cerrahi uzmanına yönlendirildi. 34 kişiden rahim ağzı kanseri taraması kapsamında smear testi alındı ve değerlendirilmesi amacıyla üst merkeze gönderildi. 54 kişiye meme kanseri taraması kapsamında Beyşehir Devlet Hastanesinden mamografi çekilmesi için randevu alındı. Ulaşımları planlandı. Esence Mahallesinde bulunan 4 gebemize gebelik, anne sütü ve emzirme eğitimi verildi. Yürümekte zorluk çeken 5 kişi okula transferi sağlanarak tarama faaliyetlerinden yararlandırıldı. 3 tane yatalak hastaya evinde kanser, hipertansiyon ve diyabet taraması yapıldı. 256 kişi obezite açısından değerlendirildi. Ve obezite riski olan 150 kişi diyetisyene yönlendirildi. 110 hasta ortopedi uzmanı tarafından muayene edildi. 326 kişi orm makinesi ile göz taramasından geçirildi. Yaklaşık 100 hasta göz uzmanı tarafından muayene edildi” şeklinde konuştu.

Dr. Kendir, projeye destek veren tüm kurum, kuruluşlar ile yöneticilerine, çalışmalara katkı sunan doktor, sağlık çalışanları ve öğrencilere teşekkür ederken, sağlık tarama faaliyetlerinin diğer mahallelerde de devam edeceğini sözlerine ekledi.

KONYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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