Konyasporlu Ali Çamdalı üçüncü kez ameliyat oldu

Konyaspor takım kaptanı Ali Çamdalı üçüncü kez burun ameliyatı oldu.

Dün akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşı ile girdiği mücadelede burnuna darbe alan takım kaptanı Ali Çamdalı çalışmayı yarıda bıraktı. Burnunda açılma ve kırık tespit edilen deneyimli futbolcu, Medicana Konya Hastanesi’nde Prof. Dr. Kayhan Öztürk tarafından ameliyat edildi. Kulüp doktoru Abdülaziz Türksoylu, bu sabah taburcu edilen oyuncunun 1 hafta sonra maske ile takımla birlikte çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü açıkladı.

Ali Çamdalı, 20152016 sezonunda Trabzonspor’a karşı 10 kazanılan maçta Salih Dursun’un kafa darbesiyle burnu kırılarak ameliyat edilmiş, 20162017 sezonunda ise Konyaspor’un Shakhtar Donetsk ile deplasmanda oynadığı ve 40 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi maçında aldığı darbe sonucu yine burnu kırılmış ve ameliyat olmuştu.

KONYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:43

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.