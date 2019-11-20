Bakan Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya’da il değerlendirme toplantısına katıldı.
Çeşitli programlar için Konya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya Valiliğinde il değerlendirme toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi Bakan Selçuk, valilik şeref defterini imzaladı.
KONYA
20 Kasım 2019 Çarşamba
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