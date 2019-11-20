Konya'da kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı

Af yasası son durumu ne oldu?

KONYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla iş makinesiyle define için kaçak kazı yapan 8 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde define aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, iş makinesi ile kazı yapan M.A., H.H.K., B.Y., M.N.H., A.H.B., S.D., M.B., ve F.K.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, iş makinesine el konuldu.



KONYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:43

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.