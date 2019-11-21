Konya'da öğrenciler ara tatili bilimle geçiriyor

Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde okullara verilen ara tatilde 513 yaş arası öğrencilere yönelik Bilim Kampları düzenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Konya Bilim Merkezi, 513 yaş arası öğrencilerin ara tatilini dolu dolu geçirmesi amacıyla Bilim Kampları düzenliyor. Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen Bilim Kamplarında; TeknolojiMühendislik, Matematik ve Tasarım alanlarında çeşitli atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, birbirinden farklı materyaller kullanarak bilimin eğlenceli haliyle tanışma fırsatı buluyor. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul grupları için ayrı ayrı düzenlenen kamplarda; birçok eğlenceli ve öğretici bilimsel faaliyete katılan öğrenciler, kamp süresince bilime olan meraklarını artırmanın yanı sıra tasarım yeteneklerini, problem çözme becerilerini ve sosyal ilişkilerini de geliştiriyor.

Ara tatillerini Konya Bilim Merkezi’nde bilim öğrenerek geçirdikleri için mutlu olduklarını ve kampın kendileri için çok faydalı geçtiğini belirten öğrenciler, kendilerine bu imkanı veren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

KONYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:42

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.