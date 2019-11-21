Medicana Hastanesi basın mensuplarıyla bir araya geldi

Medicana Konya Hastanesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Medicana Sağlık grubunun sektördeki yeni girişimleri hakkında bilgi verdi.

Medicana Konya Hastanesi, kentte görev yapan yazılı ve görsel yayın yapan basın çalışanlarıyla bir araya geldi. Bir oteldeki kahvaltılı programda, Medicana Sağlık grubunun sektördeki yeni gelişmeleri konuşuldu.

Medicana Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Kurtuluş Okutan, MBA okullarının açılmasıyla eğitim sektörüne giriş yaptıklarını ve şu an fakülte sayısının 3’e ulaştığını söyledi. Medicana grubu olarak eğitime önem verdiklerini ifade eden Okutan, “Ankara ve İstanbul’da 2, Konya’da 1 tane fakültemiz var. Bir taraftan da hakikaten ilkokuldan, anaokulundan üniversite sona kadar eğitim tarafında da var olmaya başladı Medicana grubu. Şu anda Fenerbahçe Üniversitesinin tıp fakültesi yok, 5 fakülte ile eğitim öğretime başladı. Önümüzdeki yıl eğer Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) izin verirse orada da bir tıp fakültesi açıp oraya öğrenci kabulüne başlamayı umuyoruz. Bunlar grubumuzla ilgili yeni gelişmeler” dedi.

Programın ardından basın mensuplarıyla fotoğraf çektirildi.

KONYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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