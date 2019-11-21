MHP Milletvekili Esin Kara, mali reform istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MHP Milletvekili Esin Kara, mali reform istedi

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye'de en çok vergi kanunları üzerinde düzenlemeler yapıldığı anımsatarak mali reform ile sorunların çözülebileceğini söyledi.

MHP Milletvekili Esin Kara, mali reform istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye'de en çok vergi kanunları üzerinde düzenlemeler yapıldığı anımsatarak mali reform ile sorunların çözülebileceğini söyledi.
MHP Konya Milletvekili Esin Kara, partisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 128 Sıra Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunun Teklifinin 2.bölümü üzerine söz alarak konuştu.
Kanun teklifinin bazı maddelerinin, vergi kanunlarında değişiklikler yaparak tüm gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanmak üzere, bazı hükümlerinin ise sektör bazında uygulanmak üzere düzenlemeler getirdiğini kaydeden Kara, banka kredili ev alacakların ekspertiz masrafından kurtulması için konut değerlendirmesinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılabileceğini dile getirdi.

“ÖTV ve KDV gelirlerinde düşüş olabilir”
Esin Kara, sıfır binek otomotivlerin alımında gider olarak yazılabilen ÖTV ve KDV tutarının 135 bin TL, amortismana tabi taşıt bedelinin ise 250 bin TL ile sınırlandırıldığını hatırlatarak, bu durumun sıfır araç satışına darbe vurabileceğini dile getirdi.
Kara; “İşletmelerde kayıt altına alınan taşıtların muvazaalı olarak başkalarına ait olduğunun tespiti durumunda ağır cezalar getirilmesi daha uygun bir düzenleme olurdu. Sıfır araç alımı vergi kaçırma değil, vergiden kaçınma niyetinde olan mükelleflerin, dönem sonlarında özellikle yılın son 3 ayında sıfır araç almak yoluyla daha az vergi ödemek için başvurdukları yöntemlerden birisidir. Bu madde ile mükellefler açısından sıfır araç alımı cazibesini yitirecektir ki bu da otomotiv sektörünü önümüzdeki yıllarda olumsuz etkileyebilir. Bu gerekçe ile kanun maddelerinin etkilerinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Sıfır otomotiv satışı etkilenir ise bütçe gelirleri içerinde önemli yeri olan ÖTV ve KDV gelirlerinde düşme yaşanması muhtemeldir. Bu maddenin uygulamaya girmesi ile vazgeçilen fayda maliyet analizi bize 2020 yılının sonunda ancak gerçek verileni verecektir. Madde yapılırken yerli otomotivlere bir istisna getirilerek yerli otomotivlerin satışının artmasına destek olacak düzenlemeler yapılabilirdi” diye konuştu.

“Milli tarım politikası şart”
Esin Kara, Türkiye’nin milli bir tarım politikası düzenlemesini esas almasının gerektiğini belirterek, “Teklifte, Toprak Mahsulleri Ofisine, tarımsal ürünlerle ilgili olmak üzere, üretimin yetersiz kalması nedeniyle, ürün fiyatlarında oluşabilecek dalgalanmaların önlenmesi, fiyat istikrarının sağlanması için kamu ihale kanununda istisnalar getirilmesi düzenlenmiştir. Ülkemizin tarım ülkesi olması nedeni ile ithal etmek yerine tarım politikalarımızın gözden geçirilip, kendi tüketimimizi kendi çiftçimizin üretip fazlasının ihraç edilmesini, dışardan mahsul alımının ancak beklenmeyen doğal afetler sonucu olmasını sağlayan milli bir tarım politikası düzenlemesi esas alınmalıdır. Özellikle Konya Ovası’na dış havzalardan su getirilmesi sağlanır ise bereketli olan Konya Ovası geçmişte olduğu gibi ülkemizin tahıl ihtiyacını karşılamanın yanında dünyanın tahıl ihtiyacının da önemli bir kısmını karşılanmasını sağlatacaktır” şeklinde konuştu.

“Sorunlar mali reformla çözülebilir”
Esin Kara, Türkiye’de en çok vergi kanunları üzerinde düzenlemeler yapıldığını anımsatarak, sorunların mali reformla çözülebileceğine değindi.
Kara, “Ülkemizde en çok vergi kanunları üzerinde düzenlemeler yapılmaktadır. Bu durum vergi kanunlarımızı karmaşık, anlaşılması zor bir hale getirmiştir. Vergi kanunlarımızın yeniden düzenlenmesi ve yeni bir vergi reformun yapılması ivedilik arz etmektedir. Kayıp ve kaçağın önlenmesine yönelik reformlar yapılmalıdır. Vazgeçilen, zamanaşımına uğrayan ve tahsil edilemeyen vergilerin önüne geçilmesi ülke bütçe gelirleri açısından önem arz etmektedir. Kurumlar Vergisi ve ücretliler haricinde Gelir Vergisi Mükelleflerinden toplanan vergilerin bütçemiz içerinde yüzde 10’luk bir paya tekabül etmesi, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin mali tablolarının büyük çoğunluğunun gerçeği yansıtmaması kayıp ve kaçağın ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Kayıp ve kaçağın önüne ancak vergilerin tarhını tahakkukunu yapan, uygulamanın hem idare hem mükellef boyutunu çok iyi bilen Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler sayesinde olabilecektir. Vergi reformu yapılırken meslek mensuplarının da bulunduğu bir komisyonun olması, ülke gelirimizdeki kayıp ve kaçağın engellenmesini sağlayacak adil ve eşit bir vergi reformunun önünü açacaktır. Bu yeni kanun teklifi ile Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi de hayatımıza girmektedir. Bu vergilerin beyannameleri bürolarında iş yoğunluğundan başlarını kaldıramayan meslek mensuplarına yeni iş yükü getirmektedir. Meslek mensupları acil olarak sorunlarının çözümünü beklemektedir. Meslek mensupları; meslekte 15 yılını dolduranlara yeşil pasaport hakkı verilmesi, meslek mensubundan müteselsil sorumluluğun kaldırılması, KDV oranının düşürülmesi yada tevkifat uygulaması getirilmesi ve tahsilat sorunları da olmak üzere birçok sorunlarının Mali reformla birlikte düzenlenmesini beklemektedirler” ifadelerini kullandı.

KONYA

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:20
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ereğli Belediyesi evde bakım hizmetlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi evde bakım hizmetlerine devam ...
Medicana Hastanesi basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Medicana Hastanesi basın mensuplarıyla bir araya ...
Ethem Sancak’tan 4 yıl sonra gelen özür İşadamı Ethem Sancak, 2015 yılında katıldığı bir programda söylediği, “Konyalılar 360 derece döner” sözüne açıklık getirerek, Konyalılardan özür diledi
YEREL HABERLER Ethem Sancak’tan 4 yıl sonra gelen özür İşadamı Ethem ...
Başkan Kılca: "Lavanta bahçemiz, turistlerin yeni gözde mekanı olacak"
YEREL HABERLER Başkan Kılca: "Lavanta bahçemiz, turistlerin yeni ...
Konya Şehir Tiyatrosu Aralık ayında 6 oyunla izleyicinin karşısına çıkıyor
YEREL HABERLER Konya Şehir Tiyatrosu Aralık ayında 6 oyunla ...
Konya'da öğrenciler ara tatili bilimle geçiriyor
YEREL HABERLER Konya'da öğrenciler ara tatili bilimle geçiriyor
Öğretmen Şeyma ve kardeşini öldüren sanık: "Kırılan sineklik ve kornişi sormak için gittim" Cinayet zanlısı Muzaffer Canpolat mahkeme başkanının "silahı neden yanına aldın" sorusuna "Onların tavrına göre hareket edecektim" diyerek cevap verdi Cinayet zanlısı Muzaffer Canpolat, öğretmen Şeyma Sarı ve kız kardeşi Tuğba Sarı'yı öldürmeden önce psikolojik tedavi aldığını söyleyerek kendini savundu
YEREL HABERLER Öğretmen Şeyma ve kardeşini öldüren sanık: "Kırılan ...
Saman balyası yüklü tır devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Saman balyası yüklü tır devrildi: 2 yaralı
Konya SMMMO’da E-Dönüşüm Uygulamaları bilgilendirme semineri
YEREL HABERLER Konya SMMMO’da E-Dönüşüm Uygulamaları bilgilendirme ...
Jandarmadan iş makineli kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan iş makineli kaçak kazıya suçüstü: 8 ...
Konya'da kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da kaçak kazıya suçüstü: 8 gözaltı
Konyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
Konyaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
SÜ’de “Türk Cistus Laden ve Sağlık Turizmi”paneli yapıldı
YEREL HABERLER SÜ’de “Türk Cistus Laden ve Sağlık Turizmi”paneli ...
Emine Erdoğan: "Şu an en acil ihtiyacımız doğal doğumla ilgili olan korku algısının değiştirilmesidir"
YEREL HABERLER Emine Erdoğan: "Şu an en acil ihtiyacımız doğal ...
Bakan Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına ...
Akşehir’de tescilli Yukarı Hamam restore ediliyor
YEREL HABERLER Akşehir’de tescilli Yukarı Hamam restore ediliyor
Bakan Selçuk: Hedefimiz, tüm öğretmenlerimize bu farkındalık eğitimlerini vermek
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Hedefimiz, tüm öğretmenlerimize bu ...
Ereğli 50 bin çiçekle süsleniyor
YEREL HABERLER Ereğli 50 bin çiçekle süsleniyor
“Mevlana Öğretileri ve Şiirleri” paneli yapıldı
YEREL HABERLER “Mevlana Öğretileri ve Şiirleri” paneli yapıldı
Konya’da tombalaya suçüstü
YEREL HABERLER Konya’da tombalaya suçüstü
Emine Erdoğan: "Otizm söz konusu olduğunda, bütünleyici ve kaynaştırıcı eğitimin önemi tartışılmaz" Emine Erdoğan: "Otizmli çocuklar diğer çocuklarla ne kadar çok bir araya gelirse, alınan eğitimin başarısı o kadar artıyor"
YEREL HABERLER Emine Erdoğan: "Otizm söz konusu olduğunda, ...
Emine Erdoğan: Otizm görülme olasılığı 68'de 1'e ulaştı
YEREL HABERLER Emine Erdoğan: Otizm görülme olasılığı 68'de 1'e ...
Konyasporlu Ali Çamdalı üçüncü kez ameliyat oldu
YEREL HABERLER Konyasporlu Ali Çamdalı üçüncü kez ameliyat oldu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X