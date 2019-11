Ereğli Belediyesi evde bakım hizmetlerine devam ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, her ay ilçede yaşayan 120 ailenin evde bakım hizmetini gerçekleştiriyor.

Hizmet üreten belediyeciliğini insan odaklı sosyal belediyecilik ilkesiyle harmanlayan Ereğli Belediyesi, evde bakım hizmetleri ile Ereğlililerin gönlünü fethetmeye devam ediyor. Açı açığı kalmayan huzuru tesis edilmiş bir Ereğli inşa etmek adına var gücüyle çalışan Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri her ay bakıma muhtaç 120 ailenin evde bakım hizmetlerini gerçekleştiriyor.



“Olumlu örnekleri çoğaltacağız”

Konu ile ilgili değerlendirmelerini aktaran Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Olumlu örnekleri çoğaltmalıyız. Evde bakım hizmetleri ile de gayemiz bu. Hemşehrilerimizin her ihtiyacında yanlarında olmayı kendimize şiar ediniyor ve bunu hizmet politikamızın en başına koyuyoruz. Onların huzuru ve mutluluğu noktasında tüm birim ekiplerimizle özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. Bu noktada özellikle evde bakım hizmetleri ekiplerimiz ile kimi, kimsesi olmayan, yardıma muhtaç olan yaşlılarımızın, hastalarımızın ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Yürüttüğümüz tüm hizmetlerimizde öncelikli gayemiz Allah rızası. Onların hayır duaları bizim en büyük mutluluğumuzdur” dedi.

KONYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:42

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.