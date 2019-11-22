Kaçak sakar meke avına 13 bin lira ceza

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kaçak sakar meke avlayan bir kişiye 13 bin 526 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Beyşehir Şefliği ve Beyşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sakar meke kuşu avladığı tespit edilen kişiyi suçüstü yakaladı. 18 sakar meke ölü olarak ele geçirilirken, avcıya 4915 sayılı kanununa muhalefetten 4 bin 616 lira, 8 bin 910 lira tazminat olmak üzere toplamda 13 bin 526 lira para cezası kesildi.



KONYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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