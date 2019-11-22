Konya'da sakarmeke avcısına 13 bin 526 lira ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 18 sakarmeke kuşunu kaçak bir şekilde avladığı tespit edilen şahsa toplamda 13 bin 526 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Beyşehir Şefliği ve İlçe Jandarma ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 18 adet sakarmeke kuşu avlamış olan şahıs, suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsa 4915 sayılı kanununa muhalefetten 4 bin 616 lira idari para ve 8 bin 910 lira tazminat cezası toplamda 13 bin 526 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

KONYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:42

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.