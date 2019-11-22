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Başkan Kılca: “Selçuk’ta hukuk öğrencileriyle buluştu”

İHA

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Denetçiliği ve Arabuluculuk Topluluğu, Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ağırladı.

Başkan Kılca: “Selçuk’ta hukuk öğrencileriyle buluştu”

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Denetçiliği ve Arabuluculuk Topluluğu, Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ağırladı.
Program, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Konya İl Başkanlığı işbirliğiyle Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kendisi de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Başkan Hasan Kılca, “Mahalli İdareler Hukuku ve Belediye Yönetimi” başlığı altında öğrencilere bilgisini ve tecrübelerini aktardı.
Konferans öncesinde kısa bir konuşma yapan ve konferansa konuşmacı olarak katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür eden Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Üstün, “Hem bir hukukçu olması hem de Karatay Belediye Başkanlığını yürütüyor olması anlamında belediyecilik mevzuatını sizlere en iyi anlatabilecek olan Sayın Hasan Kılca’dır ve bu bağlamda sizlerin faydalanabileceği değerli bilgiler vereceğine inanıyorum” dedi.
Milli Türk Talebe Birliği Konya İl Başkanı Mehmet Şentürk ise yürüttükleri çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi. Mehmet Şentürk, birlik olarak eğitimle yetinmediklerini ve birçok konuda kendilerini yetiştirmeye büyük önem verdiklerinin altını çizerek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın konuşmacı olarak katıldığı konferansı bu bağlamda önemsediklerini söyledi.
“Kendinizi her zaman geliştirin ve bilgilerinizi tazeleyin”
Konuşmaların ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sunumuna başlarken Selçuk Üniversitesinde olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hukuk fakültesi öğrencilerine seçtikleri bölümün öneminden söz eden Başkan Hasan Kılca, hukuk alanında iyi bir şekilde hizmet verebilmeleri için öğrencilere kendilerini iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Kılca, “Yeniden dünyaya gelseydim yine hukukçu olurdum” diyen ve öğrencilere gelecekte iyi bir meslek sahibi olacaklarının altını çizerek, “Sabahın erken saatlerinde evimizden çıkıp gecenin geç saatlerine kadar hizmet veriyoruz. Yol yapımından parklara, eğitimden spora kadar daha birçok yatırımı ilçemize ve vatandaşlarımıza kazandırmak için gayret gösteriyoruz. Ancak tüm bu yoğun tempoya rağmen yeni kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklere özellikle bakarım. Güne de böylece başlamış oluyoruz. Dolayısıyla da iyi bir hukukçu, mesleğiyle ilgili her zaman kendini taze tutması ve kendini iyi geliştirmesi gerekiyor. Bu sizleri her zaman meslektaşlarınızdan bir adım önde tutacaktır ve sizleri daha başarılı olmanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.
“Vatandaşlarımıza hizmet etmek, manevi bir huzur ve büyük bir haz vesilesi”
Başkan Kılca, “Doğduğunuz anda başlıyor belediye ile muhataplığınız, hayatınız devam ettiği sürece zaten olan bir ilişki var. Öldükten sonra da sizin, yakınlarınızın ve komşularınızın cenazesinin istenilen yere nakli, mezarının bakımı, sulanması ve tamiratı gibi hizmetler de belediyeler tarafından yapılıyor. Yine belediyelerin fiziki belediyecilikten kültürel ve sosyal belediyeciliğe, tarım ve hayvancılığa kadar çok geniş bir hizmet ağı var. Dolayısıyla belediyecilik güzel bir hizmet alanıdır. Halka doğrudan dokunabiliyorsunuz. Halkın ihtiyaçları ve taleplerini doğrudan karşılayabiliyorsunuz. Bu bir yandan manevi bir huzur vesilesi diğer taraftan da bizler için büyük bir mutluluk ve hazdır” şeklinde konuştu.
Programın son bölümünde öğrenciler, hukukçu bir belediye başkanı olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya birçok konudaki sorularını yöneltme fırsatı da buldu.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Üstün konferansın sonunda günün anısına Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür plaketi verirken, MTTB Konya İl Başkanı Mehmet Şentürk ise Başkan Kılca’ya hediye takdim etti.

KONYA

22 Kasım 2019 Cuma

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