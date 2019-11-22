Çatıdan düşen işçi öldü

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- KONYA´nın Beyşehir ilçesinde, çalıştığı 4 katlı binanın çatısından düşen işçi İhsan İşleyen (47), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle 419'uncu Sokak'taki binada meydana geldi. Tamir için 4 katlı binanın çatısında çalışan İhsan İşleyen, dengesini kaybedip bahçeye düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşleyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



KONYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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