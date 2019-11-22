Başkan Altay vatandaşlarla bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Cuma Buluşmaları' kapsamında Meram ilçesinde bulunan Ateş Bazı Veli Camisi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Altay, her fırsatta bir araya gelmeye önem verdiklerini söyledi. Bu sayede hem hasbihal ettiklerini hem de talepleri yerinde değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Altay, “Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımızla bir araya gelerek istişare ediyoruz. Şehrimizin yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalarımızı paylaşıyor, projeleri birlikte hayata geçiriyoruz. Bu da hizmetlerimizdeki bereketi artırıyor. Her zaman yanımızda olan ve bizimle aynı duyguyu paylaşan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Altay’a, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular eşlik etti.

KONYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:42

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.